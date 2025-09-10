МИР
Большинство немцев — за санкции против Израиля
Большинство немцев поддерживают санкции ЕС против Израиля — вопреки позиции собственного правительства
Большинство немцев выступают за введение санкций ЕС против Израиля. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного журналом Der Spiegel.

63% респондентов выступили за введение санкций в связи с войной в Газе. Против — только 29%. Особенно резко выделяются сторонники партии «Зеленые»: 94% из них поддерживают ужесточение позиции Берлина против Израиля.

Среди избирателей правящей Христианско-демократической партии (ХДС) и Социал-демократической партии (СДПГ) — «за» высказались 68%. Среди левых — 67%. Единственная партия, где мнения разделились почти поровну — ультраправые из «Альтернативы для Германии»: 49% за, 51% против.

Тем временем правительство Германии отклонило предложение Еврокомиссии частично приостановить участие Израиля в научной программе Horizon Europe.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объяснил, что такие меры не повлияют на решения Тель-Авива и не остановят военные действия в Газе. Вместо этого он подчеркнул важность ограничения поставок оружия.

Разрыв между позицией властей и настроениями общества становится все заметнее — особенно на фоне растущей критики войны и требований к Берлину занять более жесткую позицию.

