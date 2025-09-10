Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей ежегодной речи о состоянии Евросоюза в Страсбурге призвала приостановить торговлю с Израилем из-за планов незаконных поселений В Палестине, которые призваны разделить оккупированный Западный берег пополам, и гуманитарной катастрофы в Газе. Она осудила действия Израиля как попытку «подорвать решение о двух государствах», включая подстрекательство к насилию со стороны экстремистских министров, и назвала неспособность ЕС ответить на кризис в Газе «болезненной».

«То, что происходит в Газе, потрясло совесть мира, — сказала президент Еврокомиссии в своем обращении к Европейскому парламенту в Страсбурге. — Людей убивают, пока они выпрашивают еду. Матери держат на руках безжизненных младенцев. Искусственный голод никогда не может быть оружием войны. Ради детей, ради человечества. Этому должен быть положен конец».

В своем самом широком осуждении израильского правительства фон дер Ляйен объявила, что Еврокомиссия заморозит двустороннюю поддержку Израиля, за исключением грантов для гражданских групп и мемориального центра Холокоста Yad Vashem, и предложит приостановить торговую часть соглашения ЕС-Израиль, а также санкции против израильских министров и поселенцев за подстрекательство.

Остается неясным, найдет ли разделенный ЕС большинство, чтобы приостановить торговлю, так как даже менее амбициозное предложение о заморозке участия Израиля в научных программах остается заблокированным. Ранее портал немецкой новостной телепередачи Tagesschau сообщил, что Германия отказалась поддерживать готовящиеся санкции Евросоюза против Израиля.