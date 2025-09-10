Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей ежегодной речи о состоянии Евросоюза в Страсбурге призвала приостановить торговлю с Израилем из-за планов незаконных поселений В Палестине, которые призваны разделить оккупированный Западный берег пополам, и гуманитарной катастрофы в Газе. Она осудила действия Израиля как попытку «подорвать решение о двух государствах», включая подстрекательство к насилию со стороны экстремистских министров, и назвала неспособность ЕС ответить на кризис в Газе «болезненной».
«То, что происходит в Газе, потрясло совесть мира, — сказала президент Еврокомиссии в своем обращении к Европейскому парламенту в Страсбурге. — Людей убивают, пока они выпрашивают еду. Матери держат на руках безжизненных младенцев. Искусственный голод никогда не может быть оружием войны. Ради детей, ради человечества. Этому должен быть положен конец».
В своем самом широком осуждении израильского правительства фон дер Ляйен объявила, что Еврокомиссия заморозит двустороннюю поддержку Израиля, за исключением грантов для гражданских групп и мемориального центра Холокоста Yad Vashem, и предложит приостановить торговую часть соглашения ЕС-Израиль, а также санкции против израильских министров и поселенцев за подстрекательство.
Остается неясным, найдет ли разделенный ЕС большинство, чтобы приостановить торговлю, так как даже менее амбициозное предложение о заморозке участия Израиля в научных программах остается заблокированным. Ранее портал немецкой новостной телепередачи Tagesschau сообщил, что Германия отказалась поддерживать готовящиеся санкции Евросоюза против Израиля.
Фон дер Ляйен также подтвердила свое желание покончить с принципом принятия решений на основе консенсуса, регулирующим европейскую внешнюю политику, заявив, что пришло время «освободиться от оков единогласия».
Лидер социалистов в Европарламенте Ираче Гарсия Перес приветствовала шаги, но назвала их «слишком слабыми и запоздалыми», раскритиковав торговую сделку фон дер Ляйен с Дональдом Трампом как «зарывание стратегической автономии ЕС». Президент Еврокомиссии защитила сделку, заявив, что торговая война с США привела бы к хаосу, и подчеркнула, что она обеспечивает стабильность в условиях глобальной неопределенности.
В своей речи фон дер Ляйен также осудила нарушение Россией воздушного пространства Польши, выразив «полную солидарность» Варшаве, и призвала усилить давление на Путина. Она также предложила использовать проценты с замороженных российских активов (€300 млрд) для репарационного займа Украине, избегая их конфискации из-за рисков для еврозоны. Кроме того, она анонсировала планы по борьбе с дезинформацией и бедностью в ЕС к 2050 году, а также изучение австралийской модели ограничений соцсетей для детей.