ВОЙНА В ГАЗЕ
Израильские удары унесли жизни еще 8 палестинцев
Среди погибших — один ребенок
Палестинцы бегут в укрытие во время израильского авиаудара по высотному зданию в городе Газа в пятницу, 5 сентября 2025 года / AP
10 сентября 2025 г.

По меньшей мере восемь мирных жителей, включая ребенка, погибли в результате новых израильских ударов по Газе.

Как сообщают местные СМИ, в среду рано утром израильская армия нанесла удары по различным районам сектора, в результате чего погибли восемь палестинцев и многие получили ранения.

По данным государственного агентства Wafa, пять человек погибли в результате удара беспилотников по палатке, в которой укрывались вынужденные переселенцы на улице аль-Наср в северо-западной части города Газа.

Еще один удар был нанесен по палатке рядом с баптистским госпиталем Аль-Ахли, в результате чего погиб один человек и несколько были ранены. В лагере беженцев Бурейдж в центральной Газе израильские истребители атаковали жилую квартиру — один человек погиб, другие получили ранения.

В городе Дейр эль-Балах в результате удара беспилотника по палатке погиб палестинский ребенок. Пострадало множество людей.

Сектор Газа, где живут 2,4 миллиона человек, переживает гуманитарную катастрофу. Разрушено почти 90% инфраструктуры. Около двух миллионов жителей стали переселенцами, многие лишались жилья несколько раз. Люди живут в палатках и переполненных школах без доступа к воде и санитарии, где распространяются болезни.

Израильские удары продолжают наноситься по лагерям и местам проживания мирных жителей.

