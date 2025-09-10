По меньшей мере восемь мирных жителей, включая ребенка, погибли в результате новых израильских ударов по Газе.
Как сообщают местные СМИ, в среду рано утром израильская армия нанесла удары по различным районам сектора, в результате чего погибли восемь палестинцев и многие получили ранения.
По данным государственного агентства Wafa, пять человек погибли в результате удара беспилотников по палатке, в которой укрывались вынужденные переселенцы на улице аль-Наср в северо-западной части города Газа.
Еще один удар был нанесен по палатке рядом с баптистским госпиталем Аль-Ахли, в результате чего погиб один человек и несколько были ранены. В лагере беженцев Бурейдж в центральной Газе израильские истребители атаковали жилую квартиру — один человек погиб, другие получили ранения.
В городе Дейр эль-Балах в результате удара беспилотника по палатке погиб палестинский ребенок. Пострадало множество людей.
Сектор Газа, где живут 2,4 миллиона человек, переживает гуманитарную катастрофу. Разрушено почти 90% инфраструктуры. Около двух миллионов жителей стали переселенцами, многие лишались жилья несколько раз. Люди живут в палатках и переполненных школах без доступа к воде и санитарии, где распространяются болезни.
Израильские удары продолжают наноситься по лагерям и местам проживания мирных жителей.