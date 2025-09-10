По меньшей мере восемь мирных жителей, включая ребенка, погибли в результате новых израильских ударов по Газе.

Как сообщают местные СМИ, в среду рано утром израильская армия нанесла удары по различным районам сектора, в результате чего погибли восемь палестинцев и многие получили ранения.

По данным государственного агентства Wafa, пять человек погибли в результате удара беспилотников по палатке, в которой укрывались вынужденные переселенцы на улице аль-Наср в северо-западной части города Газа.

Еще один удар был нанесен по палатке рядом с баптистским госпиталем Аль-Ахли, в результате чего погиб один человек и несколько были ранены. В лагере беженцев Бурейдж в центральной Газе израильские истребители атаковали жилую квартиру — один человек погиб, другие получили ранения.