Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что в ближайшее время Пакистану будут переданы еще три боевых корабля, построенные в рамках проекта MİLGEM. Об этом он сообщил на 16‑м заседании Турецко‑пакистанской смешанной экономической комиссии (KEK), которое возглавил совместно с министром торговли Пакистана Джамом Камалом Ханом.
Соответствующая информация была размещена на официальном аккаунте турецкого оборонного ведомства в Х.
Гюлер напомнил, что первый корабль серии — PNS Babur — вошел в состав пакистанского флота в сентябре 2023 года. И отметил, что Турция в свою очередь получила учебные самолеты Super Mushshak пакистанского производства.
По словам министра, эти факты отражают глубокое взаимное доверие и общую решимость двух стран в вопросах обеспечения безопасности.
Говоря об экономическом взаимодействии между Анкарой и Исламабадом, глава Минобороны подчеркнул, что еще одним важным направлением двустороннего взаимодействия является строительная отрасль. Турецкие подрядные компании реализовали в Пакистане 72 крупных проекта общей стоимостью около 3,5 миллиарда долларов США, большинство из которых связано с транспортной, жилищной и энергетической инфраструктурой.
По словам Гюлера, Анкара и Исламабад намерены диверсифицировать торговлю, развивая ее в таких сферах, как энергетика, горнодобывающая промышленность, туризм, инфраструктура и строительство. Он отметил, что двусторонние экономические и торговые отношения должны выйти на более высокий уровень, для чего необходимо развивать новые направления сотрудничества и оперативно их внедрять.
Министр напомнил, что подготовленный техническими группами протокол KEK определяет приоритетные области работы на ближайший период — от торговли, транспорта и энергетики до промышленности, сельского хозяйства, финансов, образования, медиа, информационно‑коммуникационных технологий, здравоохранения, культуры и социальных услуг.