Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что в ближайшее время Пакистану будут переданы еще три боевых корабля, построенные в рамках проекта MİLGEM. Об этом он сообщил на 16‑м заседании Турецко‑пакистанской смешанной экономической комиссии (KEK), которое возглавил совместно с министром торговли Пакистана Джамом Камалом Ханом.

Соответствующая информация была размещена на официальном аккаунте турецкого оборонного ведомства в Х.

Гюлер напомнил, что первый корабль серии — PNS Babur — вошел в состав пакистанского флота в сентябре 2023 года. И отметил, что Турция в свою очередь получила учебные самолеты Super Mushshak пакистанского производства.

По словам министра, эти факты отражают глубокое взаимное доверие и общую решимость двух стран в вопросах обеспечения безопасности.