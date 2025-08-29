ПОЛИТИКА
Экономическое чудо особо строгого режима
Как дружба с Россией разогнала экономику КНДР до восьмилетнего максимума
Председатель КНДР Ким Чен Ын / AP
29 августа 2025 г.

Экономика Северной Кореи выросла на 3,7% в 2024 году — это стало самым быстрым ростом с 2016 года, сообщили аналитики Центрального банка Южной Кореи. Эксперты связывают это с укреплением связей с Россией и продолжающейся торговлей с Китаем.

Банк Кореи отметил, что основной рост обеспечили тяжелая промышленность, строительство и добыча полезных ископаемых. Химическая и металлургическая отрасли, выпускающие материалы для оружия и строительства, увеличили производство на 10,7%. Добыча полезных ископаемых выросла на 8,8%, что стало крупнейшим ростом с 1999 года. Эти показатели отражают как внутренние государственные проекты, так и расширение сотрудничества с Россией.

Экспорт в РФ также значительно вырос — Пхеньян поставляет на российский рынок не только патроны, но также продукты питания, потребительские товары и музыкальные инструменты. На полках российских супермаркетов даже появилось северокорейское пиво, отмечает Reuters.

Рост совпал с вступлением в декабре 2024 года в силу стратегического соглашения между Москвой и Пхеньяном, которое охватывает экономическое и военное сотрудничество, включая взаимную поддержку в случае агрессии.

Пхеньян направил в Россию тысячи рабочих и военных, включая инженеров, саперов и строительные подразделения, для поддержки инфраструктуры и безопасности. Визиты российских чиновников, включая экс-министра обороны Сергея Шойгу и главы МИД РФ Сергея Лаврова, только закрепили эти обязательства.

Несмотря на рост, Северная Корея остается крайне бедной страной. По оценкам Банка Кореи, номинальный ВНД на душу населения в 2024 году составил $1239, всего 3,4% уровня Южной Кореи. ВВП достиг $33,3 млрд — это всего лишь 1,7% экономики южного соседа. 

Туризм и ограниченное взаимодействие с зарубежными странами направлены на оживление экономики, ослабленной санкциями и серьезным продовольственным кризисом 2023 года. Недостаток зерна два года назад поставил миллионы людей под угрозу голода, а ограниченный доступ гуманитарных организаций замедлял помощь. На этом фоне сотрудничество с Россией в военной сфере стало для Пхеньяна спасительным кругом. Впрочем, пока неясно, надолго ли затянется этот союз — сама российская экономика переживает не лучшие времена из-за санкций.


