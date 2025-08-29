Экономика Северной Кореи выросла на 3,7% в 2024 году — это стало самым быстрым ростом с 2016 года, сообщили аналитики Центрального банка Южной Кореи. Эксперты связывают это с укреплением связей с Россией и продолжающейся торговлей с Китаем.

Банк Кореи отметил, что основной рост обеспечили тяжелая промышленность, строительство и добыча полезных ископаемых. Химическая и металлургическая отрасли, выпускающие материалы для оружия и строительства, увеличили производство на 10,7%. Добыча полезных ископаемых выросла на 8,8%, что стало крупнейшим ростом с 1999 года. Эти показатели отражают как внутренние государственные проекты, так и расширение сотрудничества с Россией.

Экспорт в РФ также значительно вырос — Пхеньян поставляет на российский рынок не только патроны, но также продукты питания, потребительские товары и музыкальные инструменты. На полках российских супермаркетов даже появилось северокорейское пиво, отмечает Reuters.

Рост совпал с вступлением в декабре 2024 года в силу стратегического соглашения между Москвой и Пхеньяном, которое охватывает экономическое и военное сотрудничество, включая взаимную поддержку в случае агрессии.