Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву для участия во встрече с президентом России Владимиром Путиным. В эфире иранской государственной телерадиокомпании он заявил, что Иран и Россия ведут тесные консультации, направленные на противодействие общим угрозам.

«У нас с Россией всегда были общие озабоченности, общие тревоги и общие противники. Мы всегда разделяем общие убеждения, проводим тесные консультации друг с другом, чтобы противостоять общим вызовам и угрозам. Именно это предстоит сделать в понедельник в ходе встречи с президентом России», — заявил Аракчи.

По словам главы иранской дипломатии, Тегеран и Москва продолжают координацию своих позиций по ключевым вопросам региональной и международной безопасности.

Ранее США нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана с участием стратегических бомбардировщиков B-2. Президент США Дональд Трамп назвал операцию «очень успешной» и заявил, что инфраструктура обогащения урана в Иране была «уничтожена».

Тегеран пообещал ответить. Аракчи предупредил, что удары США повлекут за собой «неизгладимые последствия».

Турция осудила действия США и призвала к дипломатическому пути разрешения противоречий.