ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
1 мин чтения
Аракчи: у нас с Россией общие враги и вызовы
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в Москве, что Тегеран и Москва проводят тесные консультации для совместного ответа на общие угрозы
Аракчи: у нас с Россией общие враги и вызовы
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи / AA
23 июня 2025 г.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву для участия во встрече с президентом России Владимиром Путиным. В эфире иранской государственной телерадиокомпании он заявил, что Иран и Россия ведут тесные консультации, направленные на противодействие общим угрозам.

«У нас с Россией всегда были общие озабоченности, общие тревоги и общие противники. Мы всегда разделяем общие убеждения, проводим тесные консультации друг с другом, чтобы противостоять общим вызовам и угрозам. Именно это предстоит сделать в понедельник в ходе встречи с президентом России», — заявил Аракчи.

По словам главы иранской дипломатии, Тегеран и Москва продолжают координацию своих позиций по ключевым вопросам региональной и международной безопасности.

Ранее США нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана с участием стратегических бомбардировщиков B-2. Президент США Дональд Трамп назвал операцию «очень успешной» и заявил, что инфраструктура обогащения урана в Иране была «уничтожена».

Тегеран пообещал ответить. Аракчи предупредил, что удары США повлекут за собой «неизгладимые последствия».

Турция осудила действия США и призвала к дипломатическому пути разрешения противоречий.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us