Европейская комиссия заявила, что не располагает доказательствами того, что ХАМАС присваивает гуманитарную помощь в секторе Газа, несмотря на обвинения израильского правительства. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Ева Хрнцирова на брифинге, подчеркнув, что гуманитарная ситуация в блокадном палестинском эксклаве остается «катастрофической».

«У нас нет сообщений о том, что ХАМАС крадет помощь», — сказала Хрнцирова, отвечая на вопрос о предполагаемых хищениях, и подтвердила приверженность ЕС принципам независимости и нейтралитета в гуманитарной деятельности.

Представитель Еврокомиссии констатировала сложную ситуацию в секторе Газа, призвав Израиль «немедленно задействовать» работающую систему доставки и распределения помощи для поддержки голодающих жителей.

Еврокомиссия сохраняет сотрудничество с гуманитарными миссиями ООН, но отказывается работать с американским Гуманитарным фондом Газы (GHF), подчеркивая: «Гуманитарная помощь не должна быть приватизирована, политизирована или использоваться как инструмент в конфликте», — пояснила Хрнцирова, призвав израильские власти обеспечить доступ гуманитарных партнеров Евросоюза в сектор Газа.

Поддержанный США и Израилем фонд начал работу в Газе 27 мая, после 11-недельной полной блокады гуманитарных поставок. Его деятельность вызвала широкую критику: по данным ООН, за два месяца у пунктов распределения помощи израильские военные убили сотни палестинцев, пытавшихся получить продовольствие.

Ранее агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) и более 170 неправительственных организаций, включая Oxfam, Amnesty International и «Врачи без границ», выпустили совместное заявление, требуя прекратить «смертоносную израильскую схему распределения помощи» через фонд GHF и вернуться к координации под эгидой ООН.

С октября 2023 года в результате израильских бомбардировок в Газе погибло более 57 тысяч палестинцев, преимущественно женщины и дети. С 27 мая атаки продолжаются и в так называемых «гуманитарных зонах», созданных в рамках совместной инициативы Израиля и США. По данным местных источников, там уже погибли 652 человека, более 4 500 получили ранения.