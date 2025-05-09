ПОЛИТИКА
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Немецкий бизнес извинился за Гитлера
Крупнейшие компании Германии, включая Adidas, BMW и Volkswagen, признали участие в поддержке нацистов
Немецкий бизнес извинился за Гитлера
Флаг Германии на фоне Рейхстага в Берлине / Reuters
9 мая 2025 г.

Спустя 80 лет после капитуляции нацистской Германии 49 ведущих немецких компаний — включая Adidas, BMW, Siemens и Volkswagen — опубликовали беспрецедентное совместное заявление, признав свою роль в поддержке Третьего рейха.

Обращение под названием «Заявление немецких компаний по случаю годовщины освобождения» было опубликовано 8 мая в ведущих СМИ Германии. В нем говорится: «С 1939 года немецкие компании способствовали укреплению власти национал-социалистов. Руководствуясь корыстными интересами, многие из них сознательно пошли на сотрудничество». 

Компании заявили о своей «готовности бороться с антисемитизмом» и не ставить точку в вопросе ответственности за преступления нацизма. Однако все это пока ограничилось заявлениями — каких-либо реальных последствий за соучастие в нацистских преступлениях ни одна из компаний так и не понесла.

Несмотря на символическое значение заявления, в тексте избегают прямых формулировок. Слова «принудительный труд» и «вина» отсутствуют. 

Журналист и историк Давид де Йонг, автор книги Braunes Erbe о нацистском бизнесе, подчеркивает: многие немецкие корпорации до сих пор уклоняются от индивидуальных компенсаций жертвам Холокоста и принудительного труда. В книге он подробно разбирает истории таких семейных империй, как Oetker, Flick и Porsche, наживших состояния в годы диктатуры Гитлера.

Хотя некоторые компании, включая Bahlsen и VW, финансируют независимые исторические исследования, другие — например, Kühne + Nagel — отказываются признавать ответственность за преступления времен Третьего Рейха. Эта логистическая фирма участвовала в транспортировке имущества депортированных евреев. И она единственная из представителей крупного немецкого бизнеса не подписала заявление.

Инициатива исходила от преемников IG Farben — Bayer, BASF и Evonik. Именно глава Bayer Билл Андерсон обратился к другим корпорациям с предложением выступить единым фронтом. IG Farben в годы нацизма получала наиболее значительные господряды, но печально знаменитой она стала из-за разработки газа Циклон-Б для газовых камер.

Путь к подлинному раскаянию, как подчеркивает де Йонг, остается долгим: немецкие промышленные династии по-прежнему не могут отделить наследие от соучастия, а память — от молчания.


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