ВОЙНА В УКРАИНЕ
Украина готова к взаимному обмену территориями?
Украина и европейские страны передали США план прекращения войны, предусматривающий взаимный обмен территориями и гарантии безопасности для Киева
Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эммануэль Макрон / Reuters
9 августа 2025 г.

Украина и несколько европейских стран представили властям США свой план завершения войны с Россией. Об этом 9 августа написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. 

По данным издания, Киев и европейские союзники предложили, чтобы стороны сначала прекратили огонь, а уже затем принимали дальнейшие меры. План предусматривает, что обмен территориями может происходить только на взаимной основе: если Украина покидает некоторые регионы, Россия должна вывести войска из других. 

Также в документе говорится, что любые территориальные уступки со стороны Украины должны сопровождаться жесткими гарантиями безопасности, включая возможность вступления страны в НАТО. 

План союзников был представлен американской стороне 9 августа во время переговоров в Великобритании. На встрече присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, по видеосвязи участвовали госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланники президента Кит Келлог и Стив Уиткофф. 

Как отмечает WSJ, этот шаг был призван обозначить «красные линии», которые, по мнению европейских чиновников, необходимо учитывать при возможных переговорах с Россией. Представители Европы подчеркнули, что будущее Украины нельзя обсуждать без ее участия. Один из высокопоставленных чиновников заявил, что любое соглашение между Россией и США будет бессмысленным без согласия стран Европы. 

План был выдвинут после того, как президент России Владимир Путин передал США собственные предложения. По данным WSJ, он выразил готовность к прекращению огня в обмен на передачу России трети Донецкой области, находящейся под контролем Киева, и заморозку линии фронта в других регионах, включая Запорожскую и Херсонскую области. 

Президент Украины Владимир Зеленский 9 августа заявил, что страна не намерена «дарить свою землю» России. Европейские чиновники сообщили WSJ, что в случае передачи России всей Донецкой области российская сторона должна вывести войска из оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей. 

