Украина и несколько европейских стран представили властям США свой план завершения войны с Россией. Об этом 9 августа написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Киев и европейские союзники предложили, чтобы стороны сначала прекратили огонь, а уже затем принимали дальнейшие меры. План предусматривает, что обмен территориями может происходить только на взаимной основе: если Украина покидает некоторые регионы, Россия должна вывести войска из других.

Также в документе говорится, что любые территориальные уступки со стороны Украины должны сопровождаться жесткими гарантиями безопасности, включая возможность вступления страны в НАТО.

План союзников был представлен американской стороне 9 августа во время переговоров в Великобритании. На встрече присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, по видеосвязи участвовали госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланники президента Кит Келлог и Стив Уиткофф.