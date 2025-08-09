Глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил об атаке пассажирского автобуса российским беспилотником в пригороде Херсона.

По данным прокуратуры региона, дрон сбросил взрывное устройство на маршрутный автобус в 8:30 утра 9 августа.

К 10:25 утра, по информации украинских властей, погибло два человека, еще 16 были ранены. Все пострадавшие госпитализированы.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя инцидент, заявил: «Вот так Россия «хочет мира». Атака по обычному автобусу в пригороде Херсона, в котором россияне ежедневно устраивают охоту на гражданских».