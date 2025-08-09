Глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил об атаке пассажирского автобуса российским беспилотником в пригороде Херсона.
По данным прокуратуры региона, дрон сбросил взрывное устройство на маршрутный автобус в 8:30 утра 9 августа.
К 10:25 утра, по информации украинских властей, погибло два человека, еще 16 были ранены. Все пострадавшие госпитализированы.
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя инцидент, заявил: «Вот так Россия «хочет мира». Атака по обычному автобусу в пригороде Херсона, в котором россияне ежедневно устраивают охоту на гражданских».
Российская сторона инцидент не комментировала.
В ночь на 8 августа, в день окончания действия ультиматума президента США Дональда Трампа, российские войска также атаковали украинские регионы с применением ударных дронов.
Всего, по информации ВСУ, зафиксировано 26 попаданий БПЛА в 10 населенных пунктах. В восьми локациях обломки сбитых дронов упали на землю.
В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.