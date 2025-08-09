ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Российский дрон ударил по пассажирскому автобусу
В пригороде Херсона российский беспилотник ударил по пассажирскому автобусу, погибли два человека и 16 получили ранения
В Херсонской области сообщают о пострадавших пассажирах автобуса / ГСЧС Украины
9 августа 2025 г.

Глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил об атаке пассажирского автобуса российским беспилотником в пригороде Херсона.

По данным прокуратуры региона, дрон сбросил взрывное устройство на маршрутный автобус в 8:30 утра 9 августа.

К 10:25 утра, по информации украинских властей, погибло два человека, еще 16 были ранены. Все пострадавшие госпитализированы.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя инцидент, заявил: «Вот так Россия «хочет мира». Атака по обычному автобусу в пригороде Херсона, в котором россияне ежедневно устраивают охоту на гражданских».

Читайте также

Российская сторона инцидент не комментировала.

В ночь на 8 августа, в день окончания действия ультиматума президента США Дональда Трампа, российские войска также атаковали украинские регионы с применением ударных дронов.

Всего, по информации ВСУ, зафиксировано 26 попаданий БПЛА в 10 населенных пунктах. В восьми локациях обломки сбитых дронов упали на землю.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

