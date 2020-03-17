На данный момент, в Идлибе проживает 3,5 миллиона мирных жителей, не включая 1 миллион, которые покинули свои места проживания еще в декабре 2019 года.

Многие беженцы перебрались в лагеря на границе с Турцией, которая продолжает непрерывно и при любых условиях, предоставлять беженцам все виды поддержки, включая образование, медицинские услуги и питание.

Борьбой с коронавирусом озабочен весь мир, однако гуманитарная трагедия продолжается во многих и других странах, таких как Сирия, на которую мир закрыл глаза.

Всемирная организация здравоохранения отправила комплекты для тестирования на коронавирус режиму Асада, за исключением страдающих регионов, включая и лагеря беженцев.

Девять лет войны понесли за собой много разрушений, включая и больницы. Необходимо отметить, что с декабря месяца, 84 больницы и медицинские учреждения были повреждены и сотни медицинских работников подверглись нападению в Идлибе.

При поддержке Организации Объединенных Наций и Турции, медицинские услуги продолжают оказываться сирийским гражданам, сбежавшим от Асада. Несмотря на все усилия, коронавирус начал распространяться по Сирии.

Беженцы, которые уже живут в антисанитарных условиях, нуждаются в помощи, в противном случае, существует вероятность того, что все может выйти из-под контроля.

Недавно я разговаривал с Бассамом Барабанди, бывшим сирийским дипломатом, министром иностранных дел Сирии. Барабанди заявил, что хорошо, что режим прекращения огня между Сирией и Россией остается в силе; однако утвердил, что наиболее важной проблемой является сокрытие информации о смертности от короновируса в Сирии.

Барабанди, который утверждает, что в Сирии есть тысячи случаев заболевания коронавирусом и сотни умерших, подчеркнул возможность больших бедствий в лагерях беженцев возле границы Турции в ближайшем будущем.

Так же я разговаривал с доктором Валидом Тамером, президентом синдиката докторов севера, который сказал, что недавно было зарегистрировано четыре случая на северо-западе, в ходе которых были взяты анализы и отправлены в Турцию.

Он добавил, что режим Асада недооценивает все случаи инфицирования коронавируса так как переносчиками этой болезни в Сирию являются иранские наемники, которые пересекают границу безо всяких ограничений.

Он подчеркнул, что несмотря на сложившиеся обстоятельства, Турция – единственная страна, которая им действительно помогает; по его словам, их медицинские работники прошли обучение в Анкаре по диагностированию повреждений, проведению кампаний по повышению осведомленности населения и обеспечению защитных методов.

Сюзанна Мэриден, директор отдела операций Сирийско-американского совета, отметила, что режим Асада скрывает информацию о случаях коронавируса от общественности и Всемирной организации здравоохранения, а также утверждает, что существует серьезное распространение вируса через границу с Ираном.

Мэриден заявила, что, работая с международными организациями совет прилагает усилия к тому, чтобы этот вопрос остался на повестке дня, а также, пытается привлечь внимание при помощи общественных кампаний.

Ситуация в Иране чрезвычайно серьезна. Согласно последним данным, предоставленным университетом Джона Хопкинса, в Иране зарегистрировано более 29 000 случаев заражения вирусом и более 2 200 смертей.

Большинство людей не осознают или игнорируют тот факт, что, учитывая тесные связи между Сирией и Ираном, и свободу передвижения на границах, в Сирии существует серьезная опасность заражения.

Согласно данным режима Асада, был объявлен всего лишь один случай заболевания коронавируса. Как сообщил Министр здравоохранения Сирии, первым случаем заболевания коронавируса в стране была женщина двадцати лет, путешествующая через Сирию. Разве это звучит убедительно? Своим утверждением, о единственном случае заболевания коронавируса, режим Асада обманывает весь мир.

В то же самое время, гуманитарные организации четко заявляют, что в Сирии зарегистрированы серьезные случаи и вирус распространяется очень быстро.

Если необходимые меры предосторожности не будут приняты, и поддержка не будет оказана, коронавирус может серьезно распространиться по всей стране и привести к значительной гибели людей.

Согласно информации, которую я собрал из местных источников, для предоставления необходимых услуг, врачи немедленно нуждаются в масках, перчатках, гигиенических средствах и наборах для тестирования.

Да, весь мир имеет дело с коронавирусом. Зарегистрировано около 500 000 случаев заражения и более 22 000 смертей. Каждая страна борется с этим бедствием, а это значит, что все заняты своим кризисом.

Многие международные учреждения, в том числе Всемирная организация здравоохранения, своими высокими заявлениями не помогут тем, кто больше всего нуждается в помощи.

Международные организации находятся на грани того, чтобы оставить ни в чем не повинных людей один на один в борьбе с коронавирусом, так же как они отвели глаза, после того, как Асад убил полмиллиона невинных мирных жителей.

А теперь западные и международные организации должны наложить жесткие санкции на режим Асада и предоставить помощь людям, которые действительно в этом нуждаются; в противном случае, мы снова оставим Сирию страдать в одиночку, но на этот раз от глобальной пандемии.