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В Москве жителям выдали более 1,8 миллиона цифровых пропусков
Любые нарушения, связанные с использованием электронных пропусков, повлекут за собой штрафы.
В Москве жителям выдали более 1,8 миллиона цифровых пропусков
Использование электронных пропусков станет обязательной мерой для передвижения на личном и общественном транспорте по Москве и Московской области с 15 апреля. / Reuters Archive
13 апреля 2020 г.

Жители Москвы получили в понедельник более 1,8 миллионов специальных электронных пропусков для передвижения по городу, сообщил руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

«Количество кибератак, с которыми мы столкнулись сегодня, сопоставимо с числом атак за последние полгода. И поэтому у горожан возникли проблемы с подачей заявки. Но, несмотря на это, 1,8 млн горожан смогли оформить пропуска», - цитирует Лысенко агентство «Интерфакс» со ссылкой на сайт мэрии Москвы.

Глава департамента также добавил, что в случае «если человек указал недостоверные данные, его пропуск будет аннулирован».

Пропуск представляет собой специальный код, состоящий из букв и цифр. Первые 4 знака означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки.

Неоформление цифровых пропусков и любые нарушения, связанные с их использованием, повлекут за собой штрафы в размере до 40 тысяч рублей. Суммы штрафов будут определяться в зависимости от нарушений и их повторов.

Использование электронных пропусков станет обязательной мерой для передвижения на личном и общественном транспорте по Москве и Московской области с 15 апреля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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