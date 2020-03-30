За многие годы сотрудничества, турецко-американские отношения, развивались по нарастающей, тем самым, сохраняя жизненно важные стратегические принципы. Геополитическое и стратегическое местоположение Турции обеспечивает безопасность Запада и всего Североатлантического Альянса. Это является очень важным фактором и позволяет сотрудничеству сохранять свою исключительную важность.

Еще со времен Холодной войны, Корейской войны и войны в Персидском заливе, турецко-американские отношения подвергаются серьезным испытаниям.

Стратегический барьер между Востоком и Западом, который Турция представляла для Североатлантического Альянса во время Холодной войны, сформировал атлантическую внешнюю политику Турции. С годами Турция оставалась ключевым флангом альянса и защищала европейскую безопасность как жизненно важный оплот.

За последние 60 лет союзники НАТО пережили 27 кризисов, а после войны в Ираке в 2003 году, Ближний Восток значительно начал меняться. На столетнюю годовщину соглашения Сайкс-Пико Арабская весна открыла перспективы, но и вопросы для будущего всех региональных субъектов. Изменение такого стратегического ландшафта повлияло на турецко-американские отношения и понесло за собой новые испытания и интересы, а отсутствие общих стратегических целей в какой-то степени усилило напряженность в отношениях.

На своих границах Турция столкнулась с величайшими трагедиями века, - гражданской войной в Сирии, войной в Ираке, боевыми действиями против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ – прим. ред.), Отрядов народной самообороны (ОНС) - Рабочей партии Курдистана (РПК) и других террористических организаций. Нестабильная ситуация на Ближнем Востоке выдвигает огромные гуманитарные и экономические требования, бросает вызовы в виде потоков беженцев, также существуют стратегические и военные угрозы по отношению к Турции и ее безопасности. Впоследствии региональные планы и геополитические приоритеты Турции и США на Ближнем Востоке и относительно будущего региона начали меняться.

Тем не менее, нестабильность на Ближнем Востоке и в Турции серьезно угрожает интересам как Соединенных Штатов, так и самой Турции.

2019 год был достаточно напряженным в отношении обеих стран. Политика продолжения поставки оружия ОНС и РПК, проводимая президентом Трампом, несмотря на решение вывести войска США из северо-восточной части Сирии, противоречит целям и ожиданиям на Ближнем Востоке, а отсутствие какого-либо прогресса по вопросу экстрадиции лидера FETO Гюлена и аресту турецких граждан не было легко воспринято Анкарой.

С другой стороны, отношения были омрачены арестом нескольких человек турецкого происхождения, работавших в американских консульствах, принимавших участие в турецкой операции "Источник мира", а покупка Турцией систем противовоздушной обороны С-400, вызвала недовольство политиков США.

Несмотря на все это, ни одна из проблема до сих пор не была решена.

В апреле этого года вопрос о С-400 станет еще более проблематичным, когда Турция активирует ракеты. Несмотря на то, что Белый дом понимает положение Турции, это не повлияет на решение Конгресса ввести жесткие санкции против нее.

Кроме того, Турция изменила стратегию на севере Сирии, поэтому отношения Турции и США в Сирии в 2020 году непредсказуемы. Мы знаем, что турки и американцы разделяют общую точку зрения и призывают Россию и режим Асада прекратить убивать невинных жителей в Идлибе.

Одной из позитивных новостей является то, что Турция и США договорились увеличить объем торговли до 100 миллиардов долларов. Улучшение экономического партнерства между Турцией и США мы рассматриваем как важный шаг в турецко-американском бизнесе.

Я бы также отметил, что несмотря на попытку саботажа со стороны многих анти-турецких групп, Президент Эрдоган и Президент Трамп стараются сохранять свои отношения.

Действия Турции в Восточном Средиземноморье и Ливии являются новым вызовом для турецко-американских отношений, так как Греция, Кипр и их союзники пытаются склонить США на свою сторону.

Дело в том, что нестабильность в Турции не соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов или Европы и не служит делу мира и стабильности и без того уже нестабильного региона.

Соединенные Штаты и Турция нуждаются друг в друге для продолжения совместной борьбы с террористическими организациями, угрожающими членам НАТО, окончательной победы над ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ – прим. ред.) и разрешения любых международных разногласий.

Несомненно, США и Турция, как члены НАТО сильнее вместе, чем порознь.