Летом 2015 года, вилла на острове Бююкада (на главном из Принцевых островов близ Стамбула), а точнее, все, что от нее осталось, было выставлено на продажу. Потенциальный покупатель, с $4.4 млн в кармане станет владельцем не просто летнего домика, но и части советской истории.

Именно на этой вилле жил Лев Троцкий, большевистский идеолог и революционер, после ссоры со Сталиным и смерти Ленина. Основатель Красной Армии жил на острове Бююкада с 1929 по 1933 год, и именно в этот период он написал автобиографию.

Дом Троцкого (Troçki Evi на турецком) – это напоминание о том, как Стамбул был убежищем для интеллектуалов и диссидентов в XX веке. Временное пребывание Троицкого в Стамбуле не исключение.

После окончательной победы большевиков в гражданской войне в конце 1920 года, остатки Белого движения отплыли с Крымского полуострова в Стамбул. Эвакуацией руководил Петр Николаевич Врангель, командующий Белой армией.

Вскоре Стамбул кишел тысячами солдат и беженцев. По воле судьбы и сам Троицкий и его противники – Белое движение, нашли убежище в Стамбуле.

За последние сто лет, помимо представителей Белого движения и большевиков, немецкие еврейские интеллектуалы, боснийские специалисты и арабские журналисты, - все обосновались в Стамбуле.

В период Второй мировой войны, немецкие еврейские интеллектуалы нашли убежище в Стамбуле. С 1933 года Турция начала приглашать выдающихся ученых и по словам Арнольда Райсмана, около 190 из них перебрались в Турецкую Республику.

Турция проводила крупные образовательные реформы в 1930-х годах, и эти ученые сыграли значительную роль в этом переходном периоде. Некоторые из них сыграли важную роль в реформировании Стамбульского университета. В университете преподавали всемирно известные ученые, в том числе и математик Рихард фон Мизес.

Например, на юридическом факультете профессора до сих пор вспоминают вклад ученых-эмигрантов. По словам Райсмана, Альберт Эйнштейн лично знал и общался как минимум с шестнадцатью учеными-эмигрантами, которые нашли убежище в Турции, что и сделало их известными.

Многие профессора продолжили преподавать в ведущих университетах США, некоторые вернулись в послевоенную Германию, а кто-то написал мемуары, хотя этот аспект европейской истории широко не известен.

Побег от коммунизма

В период коммунистического режима в Югославии мусульмане, опасаясь приближающихся преследований, тоже перебрались в Турцию. Мухамед Тайип Окич направился в Стамбул, где работал в архиве премьер-министра. Боснийский ученый играл и продолжает играть знаменитую роль в исследовании ислама в Турции. Благодаря его вкладу, студенты присвоили ему титул «Hocaların Hocası» (Ходжаларын Ходжасы) или «Всем преподавателям преподаватель».

Спустя несколько столетий, Стамбул вновь стал приютом для боснийских ученых после того, как война разразилась в 1990-х годах. Многие профессора, доктора, молодые исследователи и студенты провели часть своей карьеры и жизни в Стамбуле. На сегодняшний день Стамбул заполонили арабские ученые. В последствии Арабской весны многие ученые и диссиденты оказались в Стамбуле в поисках убежища. Среди них лауреат Нобелевской премии Карман и бывший кандидат в президенты Египта Айман Нур. Оба являются основателями медиа проектов в Стамбуле.

Арабские ученые устроились на работу в частные университеты города. По данным журнала The Economist, в последний год число лиц арабского происхождения в Стамбуле составило 1,2 млн.

Будучи образовательным центром на протяжении веков, Стамбул вновь становится приютом для интеллектуалов.