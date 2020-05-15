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Стамбул вновь стал приютом для интеллектуалов
Стамбул служил приютом для диссидентствующих интеллектуалов, начиная от изгнанных противников Сталина, таких как Троцкий, до арабских ученых, которые пытались убежать от диктаторских режимов
Стамбул вновь стал приютом для интеллектуалов
Стамбул вновь стал приютом для интеллектуалов / Reuters
Хамза КарчичХамза Карчич
15 мая 2020 г.

Летом 2015 года, вилла на острове Бююкада (на главном из Принцевых островов близ Стамбула), а точнее, все, что от нее осталось, было выставлено на продажу. Потенциальный покупатель, с $4.4 млн в кармане станет владельцем не просто летнего домика, но и части советской истории.

Именно на этой вилле жил Лев Троцкий, большевистский идеолог и революционер, после ссоры со Сталиным и смерти Ленина. Основатель Красной Армии жил на острове Бююкада с 1929 по 1933 год, и именно в этот период он написал автобиографию.

Дом Троцкого (Troçki Evi на турецком) – это напоминание о том, как Стамбул был убежищем для интеллектуалов и диссидентов в XX веке. Временное пребывание Троицкого в Стамбуле не исключение.

После окончательной победы большевиков в гражданской войне в конце 1920 года, остатки Белого движения отплыли с Крымского полуострова в Стамбул. Эвакуацией руководил Петр Николаевич Врангель, командующий Белой армией.

Вскоре Стамбул кишел тысячами солдат и беженцев. По воле судьбы и сам Троицкий и его противники – Белое движение, нашли убежище в Стамбуле.

За последние сто лет, помимо представителей Белого движения и большевиков, немецкие еврейские интеллектуалы, боснийские специалисты и арабские журналисты, - все обосновались в Стамбуле.

В период Второй мировой войны, немецкие еврейские интеллектуалы нашли убежище в Стамбуле. С 1933 года Турция начала приглашать выдающихся ученых и по словам Арнольда Райсмана, около 190 из них перебрались в Турецкую Республику.

Турция проводила крупные образовательные реформы в 1930-х годах, и эти ученые сыграли значительную роль в этом переходном периоде. Некоторые из них сыграли важную роль в реформировании Стамбульского университета. В университете преподавали всемирно известные ученые, в том числе и математик Рихард фон Мизес.

Например, на юридическом факультете профессора до сих пор вспоминают вклад ученых-эмигрантов. По словам Райсмана, Альберт Эйнштейн лично знал и общался как минимум с шестнадцатью учеными-эмигрантами, которые нашли убежище в Турции, что и сделало их известными.

Многие профессора продолжили преподавать в ведущих университетах США, некоторые вернулись в послевоенную Германию, а кто-то написал мемуары, хотя этот аспект европейской истории широко не известен.

Побег от коммунизма

В период коммунистического режима в Югославии мусульмане, опасаясь приближающихся преследований, тоже перебрались в Турцию. Мухамед Тайип Окич направился в Стамбул, где работал в архиве премьер-министра. Боснийский ученый играл и продолжает играть знаменитую роль в исследовании ислама в Турции. Благодаря его вкладу, студенты присвоили ему титул «Hocaların Hocası» (Ходжаларын Ходжасы) или «Всем преподавателям преподаватель».

Спустя несколько столетий, Стамбул вновь стал приютом для боснийских ученых после того, как война разразилась в 1990-х годах. Многие профессора, доктора, молодые исследователи и студенты провели часть своей карьеры и жизни в Стамбуле. На сегодняшний день Стамбул заполонили арабские ученые. В последствии Арабской весны многие ученые и диссиденты оказались в Стамбуле в поисках убежища. Среди них лауреат Нобелевской премии Карман и бывший кандидат в президенты Египта Айман Нур. Оба являются основателями медиа проектов в Стамбуле.

Арабские ученые устроились на работу в частные университеты города. По данным журнала The Economist, в последний год число лиц арабского происхождения в Стамбуле составило 1,2 млн.

Будучи образовательным центром на протяжении веков, Стамбул вновь становится приютом для интеллектуалов.

ИСТОЧНИК:TRT World
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