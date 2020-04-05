Европа переживает тяжелые времена, что препятствует нам увидеть, как изменится величайший политический проект в истории внутри себя и за его пределами.

Миграционный кризис, угроза терроризма, Брексит (выход Великобритании из Европейского союза), появление экстремистских политических партий, а также другие глобальные изменения продолжают давить на ЕС. Это вызывает расхождения между государствами-членами и разжигает евроскептицизм среди населения нескольких стран.

Геополитические изменения, связанные с разрушением трансатлантического союза и ростом доминирующих сил, таких как Россия и Китай, еще больше ограничили ЕС в сфере внешней политики и торговли.

Более того, различие экономик, культур и географии поставило под сомнение способность как государств-членов, так и государств-кандидатов следовать стратегии ЕС.

Окончательный подрыв усилий по разработке институциональной политики ЕС привел к тому, что Союз потерял свое моральное превосходство. В конечном итоге это поставило под вопрос будущее европейского проекта.

«Поставит ли интроверт-ЕС нормы экономической политики под угрозу?» «Будет ли ЕС более ориентирован на усиление политического прагматизма, что означает — меньше ценностей и больше реальной политики?» Эти вопросы подчеркивают, что предстоящий период имеет решающее значение не только для Европы, но и для международного сообщества. Еще совсем недавно никто не ставил под сомнение роль ЕС как защитника норм международного права и многополярности. Однако в настоящее время эта роль является объектом пристального внимания, поскольку послевоенный мировой порядок рушится вместе с условиями, которые сформировались и формируются ЕС.

Будучи наднациональной организацией, ЕС не является исключением из общего правила, применяемого к национальным государствам или любому игроку на международной арене. Оно заключается в том, чтобы «либо удовлетворять ежедневные потребности, защищая свои собственные ценности, либо погрузиться в кризис».

К сожалению, сегодня мы столкнулись с похожей проблемой. Нынешний кризис привел к необходимости реорганизации этого проекта, который больше не отвечает должным образом на потребности сегодняшнего дня. Под реорганизацией подразумевается более активное участие и стратегическое мышление, чтобы уравновесить дестабилизирующие силы и изоляционистские или протекционистские настроения на международной арене.

Восстановление доверияНесмотря ни на что, ЕС сможет восстановить доверие и утвердить себя в качестве лидера мирового масштаба. Это достижимо только если Союз укрепит свой потенциал, повысит свою значимость и влияние, продолжит диалог и поддержит многосторонние платформы вместо следования закрытой политике.

Если бы новый мировой порядок смог отправить письменное послание, оно бы гласило: «геополитика вернулась» и «пришло время быть бок о бок».

Чтобы стать настоящим мировым лидером в этой новой ситуации, ЕС нужно пересмотреть свою роль на международной арене. Для этого ему нужно проработать новые цели для решения предстоящих задач.

В этом смысле Турция, как кандидат на переговоры, является наиболее важным активом для ЕС по ключевым вопросам, с которыми она сталкивается, таким как терроризм, безопасность, оборона, нелегальная миграция, радикализм, ксенофобия и безопасность энергоснабжения.

Окончательные и положительные результаты сотрудничества и совместных действий Евросоюза и Турции в период кризиса беженцев и в борьбе с терроризмом ясно показывают это. Однако единственный способ раскрыть весь потенциал этих отношений – это вступление Турции в ЕС.

Более глубокое сотрудничество без вступления в Евросоюз сможет привести только к ограниченному успеху и распространяться только на трансакционализм.

Совместные усилияТурция твердо придерживается своего стратегического выбора и задачи стать членом ЕС. Она решительно продолжает работать над этой целью. Однако, усилий одной Турции в этом случае будет недостаточно.

К сожалению, переговоры о присоединении зашли в тупик из-за ограниченных политических препятствий. ЕС принял решения, которые скорее отталкивают Анкару, вместо того чтобы воодушевлять ее. Примером является недавний ряд так называемых «санкций». Тем не менее считается, что процесс присоединения Турции намного более устойчив к внешним потрясениям, политической риторике, популистским дискурсам или «усталости от расширения».

Благодаря опыту и подходу лидеров ЕС того времени, возможность Турции стать членом Евросоюза стала реальностью. Я надеюсь, что новые лидеры Союза в период с 2019 по 2024 год и современные политики продолжат обсуждать возможность Турции стать членом ЕС. Никогда не следует забывать, что решение о вступлении Турецкой Республики в Евросоюз по сути является решением о будущем Европы с точки зрения ее самобытности, экономики, политической и институциональной структуры и ее роли в нашей сложной международной системе.

Будущее Европы в наших руках. Ее будущее зависит от нас, нашего взаимного доверия и совместных усилий. Этим моментом стоит воспользоваться обеим сторонам. Присоединение Турции к ЕС будет тройным выигрышем: для Турции, Европы и стран за ее пределами.