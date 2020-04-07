С учетом хаоса, нанесенного международному здравоохранению и международной экономической системе, в которой доминируют американская торговля и китайское производство, базирующиеся на поставках энергоносителей из стран-производителей, включая Ближний Восток, обсуждение влияния пандемии коронавируса на существующие структуры международной системы пока идет весьма неактивно.

Конечно, мировые политические события диктуются не одной или двумя государствами, однако правительства всех стран мира сейчас сталкиваются с одной и той же проблемой. Они применяют разные методы в борьбе с эпидемией, начиная от карантина и изоляции и заканчивая коллективным иммунитетом.

Несмотря на то, что вирус изначально возник в китайском городе Ухань, сейчас он стал проблемой всего мира. В отличие от людей, вирусу все равно, откуда его жертвы, их вероисповедание или мировоззрение. В эпоху коронавируса все находится под угрозой, и, поскольку экономика падает и ресурсы ограничены, международная силовая динамика может привести к изменениям.

Трамп рискует американской мощью ради краткосрочной выгоды

Конечно пока рано говорить о том, как долго продлится эта «эпоха», хотя я уверен, что для тех, кто сейчас сидит дома в изоляции и целый день смотрит Netflix, это похоже на вечность.

Все может закончиться через несколько месяцев, однако, согласно другим прогнозам, вирус имеет шанс преследовать нас и до 2021 года. Независимо от того, сколько времени потребуется для борьбы с эпидемией, он понести за собой кардинальные изменения.

Кристалина Георгиева, глава Международного валютного фонда (МВФ), заявила, что человеческая цена пандемии была «неизмеримой» и что перспективы глобального роста отрицательны. Она так же отметила, что «рецессия такая же плохая, как во время глобального финансового кризиса или даже хуже».

Глава МВФ этим самым хочет сказать, что экономическое воздействие вируса может быть даже хуже, чем финансовый кризис 2008 года. Это разозлит политиков, бизнесменов и служащих во всем мире, что не удивительно.

Будучи бизнесменом, президент Дональд Трамп объявил, что меры социального дистанцирования, принятые Соединенными Штатами, которые, несомненно, повлияли на торговлю, будут отменены в пользу открытия Америки для бизнеса в течение нескольких недель, а не месяцев.

Решение Трампа было принято, несмотря на колоссальный рост числа случаев заболевания коронавирусом в США, где было зарегистрировано более 143 000 подтвержденных случаев, из которых 2 490 привели к летальному исходу.

Однако это решение показывает слабость, а не силу. Трамп основывал весь свой политический манифест на экономическом процветании и силе путем изоляции. Он зашел далеко, хвастаясь тем, что под его руководством американская экономика никогда не была лучше, а американские военные теперь полностью восстановлены и сильнее, чем никогда.

Тем не менее, вирус вызвал значительное снижение экономики резким падением фондовых рынков и цен на акции. Коммерческие инстинкты Трампа не могут смириться с такими потерями и ударами по его престижу как человеку, который, очевидно, восстановил экономику, и полагает, что его предвыборная кампания может пострадать, если он вновь не откроет рынки и не позволит американскому народу снова работать как ни в чем не бывало.

Это означает, что без вакцины Трамп ставит на кон долгосрочные интересы Соединенных Штатов. Если вирус все еще будет активным и через несколько недель, когда Трамп вновь откроет Америку для бизнеса, а показатели именно на это и указывают, тогда пандемия просто продолжит распространяться среди населения. Все это снова ударит по системе здравоохранения и экономике.

Из этого следует, что Трамп полагается на коллективный иммунитет. Если он его не получит, то мы можем стать свидетелями необратимого удара по американской мощи, поскольку вирус уничтожает потенциал людских ресурсов.

Китай, возможно, пожалеет, что скрывал информацию о новом коронавирусе

Конечно же Китай не против любого американского спада, ведь на протяжении десятилетий Пекин упорно наращивал свою мощь. Именно он стал фабрикой мира по производству большинства того, что мы видим сегодня в магазинах по всей планете, не говоря уже о жизненно важных компонентах для других некитайских технологических гигантов, включая Apple, Sony и Microsoft.

Помимо этого, Китай еще и занимается производством собственных авианосцев, таким образом расширяя свое военное влияние и жесткую силу. Тем самым, он превращает себя в одну из немногих стран, которые в состоянии производить такое оружие и которые способны на глобальное проецирование силы.

И, действительно, мы видим, как воинственно ведет себя Китай в Южно-Китайском море. Он участвует в территориальных спорах с соседними и более мелкими странами, которые он с легкостью может запугивать и требовать суверенитета над большими участками этих международных вод.

Мощная экономика и растущая военная сила Китая возможно позволит ему использовать оба рычага власти в международной системе. Это служит предметом разногласий с господствующей державой планеты – Соединенными Штатами.

Пока мир страдает от коронавируса и многие страны терпят потери, Китай, как эпицентр пандемии, постепенно начинает восстанавливаться. Это может дать ему преимущество. Пекин уже играет роль доброго самаритянина. Он укрепляет свое влияние, посылая помощь таким странам, как Италия, которая понесла огромные потери в результате распространения вируса. Данная ситуация позволила Китаю контролировать информационную повестку коронавируса на Западе, демонстрируя свою активную помощь в облегчении страданий во всем мире.

Однако еще со времен вспышки говорилось, что Китай подавляет и подвергает цензуре информацию о коронавирусе, которая позволила этой болезни выйти из-под контроля не только внутри страны, но и по всему миру.

Возможно, китайское правительство об этом еще пожалеет. Умолчав, Пекин, тем самым, стал причиной сильного воздействия на население во всех странах мира. На данный момент это открыло глаза правительствам, которые ранее были рады избежать конфронтации с Пекином. Он оказал влияние на мировую экономику и общественное здравоохранение, не предупредив международное сообщество. Отсутствие мирового доверия может послужить катализатором глобального консенсуса и обрезать Китаю крылья.

Если коронавирус приведет к новой холодной войне с Китаем, а не с неосоветской Россией, Пекин будет вынужден столкнуться напрямую с западными державами, с которыми он, скорее всего, будет сохранять деловые отношения. Те же самые державы теперь внезапно почувствуют себя уязвимыми. Это будет связано с уменьшением внутреннего производственного потенциала в пользу субподрядов с дешевой китайской рабочей силой, контролируемой одной из самых всеобъемлющих экономических сил в мире.

Такой результат может привести к полной перестройке экономик стран мира. Они будут готовиться к непредсказуемым последствиям невидимого вируса, который понесет за собой тяжелые последствия.