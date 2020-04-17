В середине XIV века Черная смерть чума разорила Европу убив примерно 50 процентов инфицированных и одну треть населения континента. В то время возникли слухи о том, что евреи отравляли колодцы для распространения этой болезни.

В результате, несколько волн антисемитских погромов привели к массовому убийству тысяч евреев. В конечном итоге целые еврейские деревни были уничтожены.

Шестьсот лет спустя национал-социалистическая немецкая рабочая партия Адольфа Гитлера охарактеризовала эпидемию сыпного тифа как еврейскую чуму. Она стала причиной появления ванн для дезинфицирования и служила «камуфляжем для газовых камер».

«Когда грядет большая эпидемия, люди начинают бояться», - сказал историк и профессор медицины и микробиологии Рутгерского университета в своем интервью газете «The Jewish News» (Еврейские новости).

В эпоху вирусной пандемии, в частности, COVID-19, мусульмане заняли место евреев. Теперь они стали религиозным меньшинством, которое служит козлом отпущения для всего мира. Это наглядная демонстрация того, как антисемитизм и исламофобия неразрывно связаны. Также это подчеркивает, что коронавирусный кризис является не только проблемой здравоохранения, но и проблемой, которая представляет собой реальную угрозу обществу. Происходящее усугубляет многолетнюю ненависть, в особенности, против мусульман.

Практически везде, где есть мусульманские меньшинства, вы можете столкнуться с фейковыми сообщениями о COVID-19. Эти «новости» используют для дальнейшего расследования эпидемии вируса в Израиле, Индии, Европе, Великобритании и Соединенных Штатах Америки.

В Израиле правительство Нетаньяху готовит почву, чтобы обвинить палестинцев в распространении COVID-19, связав вирус с преимущественно палестинскими гражданами-мусульманами. «К сожалению, арабский сектор не строго соблюдает инструкции», - сказал он в недавнем обращении к делегации врачей.

«Я призываю к сотрудничеству всех арабских граждан Израиля. Я прошу вас, ради вас и во имя нашего общего будущего, пожалуйста, следуйте указаниям, [иначе] много людей погибнет, и эти смерти можно предотвратить с вашей помощью», - сказал премьер-министр Израиля.

Это тонкий способ Нетаньяху связать надвигающуюся катастрофу с палестинскими гражданами Израиля. Тем самым намекая, что только они будут нести ответственность за гибель еврейских граждан Израиля. Явно, что это была попытка освободить правительство от любых проступков или ошибок, если ситуация с вирусом COVID-19 ухудшится.

В других регионах земного шара мусульман уже обвиняют в распространении коронавируса, и неудивительно, что это приводит к жестоким и смертельным последствиям.

В Индии 22-летний мусульманин из Нью-Дели был подвергнут линчеванию и жестокому нападению в воскресенье после того, как толпа индуистских бандитов несправедливо обвинила его в намеренном распространения коронавируса в его родной деревне.

В прошлый вторник другой молодой мусульманин был забит до смерти в штате Джаркханд после того, как толпа обвинила его и двух его друзей, которые выжили, в том, что они плевали на улице, чтобы распространить вирус COVID-19 среди индуистов.

Эти нападения происходят не в изолированном пространстве, а в рамках хорошо организованной и сложной кампании проправительственных индуистских националистов. Их цель – обвинить мусульман в распространении коронавируса. Подозрение о согласованной кампании подтверждается расследованием, проведенным неправительственной организацией Voyager Infosec. Их цифровая лаборатория находится в Нью-Дели. Она обнаружила более 30 000 видео в социальной платформе TikTok, направленных против мусульман.

19 марта тест на коронавирус десяти индонезийских граждан показал положительный результат примерно через десять дней после их участия в ежегодном собрании, проводимом одним крупным мусульманским миссионерским движением. Индуистские националистические группы и отдельные лица воспользовались моментом и возложили на мусульман ответственность за распространение смертельного вируса по всей Индии.

Такие хештеги, как #CoronaJihad и #BioJihad, почти сразу же тысячами распространились по социальным сетям.

За прошедшую неделю десятки видеороликов и фейковых историй о том, что мусульмане распространяют вирус COVID-19 обрели большую популярность, благодаря десяткам миллионов просмотров. Среди них можно было увидеть такие видео, как: Мусульманин плюет на фрукты, чтобы распространять коронавирус!; Мусульмане отказывают индуистам в снабжении продовольственными товарами в портовом городе Карачи; Работник-мусульманин в ресторане плюет в еду, чтобы распространить коронавирус и Дружно чихающие мусульмане распространяют коронавирус.

Эти фейковые истории делают то, что их создатели намеревались добиться: спровоцировать насилие и дискриминацию мусульман. Они надеются, что это сделает жизнь приверженцев исламской веры настолько невыносимой, что у них не останется иного выбора, кроме как в конечном итоге самодепортироваться.

«Устранение серой зоны сосуществования» между мусульманами и немусульманами стало целью всех экстремистских идеологических движений, включая ИГИЛ (ДАИШ) и европейских ультраправых.

По данным британского проекта по мониторингу преступлений на почве ненависти- Tell Mama, зафиксированы десятки случаев обвинений. После чего, британская контртеррористическая полиция взялась за ультраправые группы. Они обвиняются в использовании коронавирусного кризиса в целях разжигания антимусульманских настроений.

«Эти экстремисты используют коронавирус, чтобы донести, что каким-то образом мусульманские общины виноваты в распространении вируса», - сказал Иман Атта, директор Tell Mama, в своем интервью газете «Arab News». «В основном это постоянные правонарушители - люди, о которых известно, как о придерживающихся антимусульманских взглядов, и которые неоднократно пытались таким образом вызвать хаос и напряженность в обществе».

На прошлой неделе Томми Робинсон, бывший лидер Английской лиги обороны, который прославился антимусульманским фанатизмом, поделился видео в Telegram, в котором утверждалось, что, вопреки распоряжениям оставаться дома, мусульмане Бирмингема встречались в «секретной мечети». Он утверждал, что религиозное меньшинство каким-то образом замышляет саботировать усилия британского общества распространяя вирус. Согласно The Guardian, видео поделились более 10000 раз.

Однако неоспоримая истина заключается в том, что ни один мусульманин нигде не спрятался в мечети, не плюнул и не чихнул, с целью распространить коронавирус. Верно, так же и то, что козлы отпущения в виде «нежелательных групп» стали в ряду основных элементов пандемии.

Там, где большинство видит кризис, другие, особенно фанатики, видят возможность, которую нельзя упустить. Демонизация какой-либо культурной, религиозной или этнической группы остается мощным оружием среди тех, кто извлекает выгоду из страха и неуверенности людей.

Несмотря на то, что цели могут меняться от кризиса к кризису, расистские и ксенофобские тропы остаются неизменными. Вчера демонизировали евреев за распространение болезней. Сегодня – мусульман.