Авиаудары Израиля убили командира Исламского джихада. В результате обстрелов в секторе Газа за 48 часов на прошлой неделе погибло 34 палестинца, в том числе 16 гражданских лиц.

По словам правозащитников, среди погибших были два 7-летних мальчика и двое малышей.

За последние месяцы нападения привели к серьезной эскалации насилия. Тем самым они возвращают осажденную палестинскую территорию в коллективное сознание международного сообщества.

Заголовки СМИ, как всегда, зациклены на действиях воюющих сторон — Израиля, Исламского джихада и ХАМАС. На мировом фоне простые палестинцы снова теряются. Они отошли на второй план и становятся жертвами израильской оккупации, блокады и осады, которая длится уже несколько десятилетий.

Когда Израиль реализовывает свое «право на самооборону», международные средства массовой информации редко спрашивают «но от чего или от кого?» – и в то же время игнорируют тот факт, что Израиль осуществляет незаконную оккупацию палестинских территорий. Израильтяне держат два миллиона жителей сектора Газа в тюрьме под открытым небом.

Что еще более важно, средства массовой информации не задумываются о самом важном вопросе: каково быть невооруженным гражданским лицом, запертым в стальной клетке, которому некуда идти и когда над головой летают израильские военные самолеты?

«Этот последний этап эскалации является лишь одним из многих нередких случаев, через которые мы проходим снова и снова. Так было всегда, или, по крайней мере, с детства, но теперь я родитель и это меняет ситуацию. Последние 72 часа были действительно напряженными», – сказала мне в четверг Наджла Шава, жительница сектора Газа, гуманитарный работник и мать двух маленьких дочерей.

Дочери Шавы в возрасте двух и семи лет.

«Не важно, о каких боевых действиях идет речь, это очень трудно в любом случае. Звуки бомбежек и ожидания следующего удара с воздуха усложняют жизнь. Я все еще не в состоянии объяснить это моим дочерям, поэтому я говорю им, что это [удары с воздуха] - гром или фейерверк », - говорит Шава.

Шава призналась, что, когда она услышала, что израильский авиаудар убил коммандира Исламского джихада во вторник, она и ее муж знали, каковы будут последствия и что следует ожидать бомбовые атаки.

«Первое, что приходит в голову – это, как собраться силами и выполнять свои родительские обязанности, не переживать пока они [дочери] не спят. Поэтому я стараюсь делать все как обычно, насколько это возможно. Мы вместе едим, делаем то, что им нравится, играем, рисуем и раскрашиваем, я покупаю их любимые игрушки, чтобы они были заняты и не обращали внимания на шумы», – сказала Шава.

Всякий раз, когда ракета падает [неподалеку], я стараюсь скрыть свои чувства, но мне это дается сложно ... Удары F-16, буквально в 100 метрах от вас, – это очень тяжело», - говорит она.

Омар Грейб, палестинский журналист в секторе Газа отмечает: «Поразительно как мы быстро привыкаем к взрывам и продолжаем нормально жить. Это меня пугает. Мы так много пережили, что это уже кажется нормальным. Мы уже даже не вздрагиваем».

Медитация помогает Грейбу сохранять спокойствие и здравый рассудок во время израильских бомбардировок. «Я должен находится в силе и духе перед лицом всего этого шумного безумия, которое происходит вокруг», – написал он в своем твите во вторник.

Доктор Басем Наим, бывший министр здравоохранения в секторе Газа, объяснил, как «вера в правосудие» помогает палестинцам справиться с бедами и страданиями, которые причиняют им израильские военные. Он добавил, что «социальная сплоченность важна так же, как и эмоциональная поддержка друг друга, в то время как культура героизма питает наше терпение и стойкость».

Несколько лет назад, когда я посетил сектор Газа, некоторые палестинские родители рассказали, насколько их дети были травмированы израильскими авиаударами. По их словам, дети мочатся каждый раз, когда над ними пролетает дрон-разведчик. Об этом также говорила и Шава, которая сказала мне, что ее друзья «постоянно говорят об этом».

«Как-то во время предыдущей [военной] эскалации мы сидели с друзьями, их сыну было около восьми лет. Я им сказала: «Вы слышали новости, кажется сегодня будет тяжелая ночь». На что его отец сказал мне: «Тише, пожалуйста. Не говорите про это перед ним, потому что он будет вести себя очень странно – он не будет спать и ему будут сниться кошмары», – сказала она.

Психологический кризис в секторе Газа был описан как «невидимое пулевое ранение» палестинских анклавов. Недавно опубликованное исследование показало, что целый 81 процент палестинских школьников ведут борьбу со стрессом, вызванным конфликтом.

После того, когда 35-ти летняя мама четверых детей в секторе Газа, Галия Гарабли, потеряла своего 15-ти летнего сына, убитого снайпером во время протеста против открытия посольства США в Иерусалиме в 2018, у ее дочери начали проявляться симптомы посттравматического стрессового расстройства каждый раз, когда она слышила звуки авиаударов и ракетных обстрелов.

«Она перестала нормально разговаривать. Каждый раз, когда я спрашиваю, почему она молчит, девочка начинает плакать», - сказала мисс Гарабли The Independent. «Она начала кричать во сне, ей снились эти ужасы про солдат, которые входили в дом, чтобы убить ее. Я не узнаю мою маленькую девочку», – добавила женщина.

Это те люди, о которых не говорят, когда речь идет о противостояниях между Израилем, самой мощной военной силой в регионе, и легко вооруженными и запертыми со всех сторон палестинскими бойцами.

Палестинский народ не является членом ни ХАМАС, ни Исламского джихада. Что еще более важно, палестинский народ — это люди, ничем не отличающиеся от вас или меня. У них нет другого выбора, кроме как заботиться о детях, заниматься самовыживаниеми вести повседневные дела пока бомбы падают всего в нескольких метрах.