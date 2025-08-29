Европейский Союз не собирается ослаблять свои законы в сфере регулирования технологических компаний ради того, чтобы «угодить» президенту США Дональду Трампу. Об этом Тереза Рибера, еврокомиссар по вопросам конкуренции, сказала в интервью Financial Times.

Рибера подчеркнула, что Евросоюз должен оставаться смелым и избегать соблазна подчиняться чужим интересам. Она заявила, что блок не намерен ослаблять ключевые законы — Акт о цифровых услугах (DSA) и Акт о цифровых рынках (DMA) — только для того, чтобы угодить Вашингтону.

«Мы можем быть доброжелательными, вежливыми, пытаться находить способы решения проблем и разногласий, но мы не можем принимать все, что они требуют», — сказала Рибера. Она добавила, что ЕС «не может быть подчинен воле третьей страны».

Ее заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы и другие ограничения против стран, чьи цифровые правила, по его словам, «дискриминируют» американские компании. Его администрация не раз критиковала DSA ЕС, обвиняя Брюссель в цензуре и чрезмерном регулировании.

«Мы не можем жертвовать своими ценностями только для того, чтобы приспособиться к чужим требованиям», — подчеркнула Рибера. По данным FT, она является второй по влиянию чиновницей в Еврокомиссии после президента Урсулы фон дер Ляйен.