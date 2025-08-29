Министерство иностранных дел Узбекистана подчеркнуло, что граждане страны находятся под защитой государства в любой точке мира. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря главы МИД Ахрора Бурханова, опубликованном в его телеграм-канале.

Ведомство призвало соотечественников обращаться в дипломатические представительства и консульства Узбекистана за правовой и консульской помощью в случае нарушения их прав и свобод.

Бурханов уточнил, что Узбекистан защищает своих граждан на основании Конституции, национального законодательства и норм международного права.

«В случае нарушения прав, свобод, законных интересов или достоинства граждан за рубежом они обязаны незамедлительно обратиться в компетентные правоохранительные органы государства пребывания. Граждане также могут обратиться в дипломатические представительства или консульские учреждения Узбекистана за правовой и консульской помощью», — написал представитель МИД.

Он подчеркнул, что защита проживающих за рубежом узбекистанцев является важным направлением государственной политики.