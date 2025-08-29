ПОЛИТИКА
Ташкент отреагировал на оскорбление таксиста в России
МИД Узбекистана выступил с заявлением после скандала в Химках, подчеркнув, что граждане страны находятся под защитой государства
МИД Узбекистана отреагировал на оскорбления таксиста в Химках / пресс-служба МИД Узбекистана
29 августа 2025 г.

Министерство иностранных дел Узбекистана подчеркнуло, что граждане страны находятся под защитой государства в любой точке мира. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря главы МИД Ахрора Бурханова, опубликованном в его телеграм-канале. 

Ведомство призвало соотечественников обращаться в дипломатические представительства и консульства Узбекистана за правовой и консульской помощью в случае нарушения их прав и свобод. 

Бурханов уточнил, что Узбекистан защищает своих граждан на основании Конституции, национального законодательства и норм международного права. 

«В случае нарушения прав, свобод, законных интересов или достоинства граждан за рубежом они обязаны незамедлительно обратиться в компетентные правоохранительные органы государства пребывания. Граждане также могут обратиться в дипломатические представительства или консульские учреждения Узбекистана за правовой и консульской помощью», — написал представитель МИД. 

Он подчеркнул, что защита проживающих за рубежом узбекистанцев является важным направлением государственной политики. 

Заявление МИД было опубликовано после инцидента в подмосковных Химках, вызвавшего широкий резонанс. Несколько дней назад в интернете распространилось видео, где мужчина оскорбляет таксиста азиатской внешности, называя его «рабом русских». 

«В Узбекистане ничего не нашел, приехал к нам. Ты не у себя дома: приехал работать — работай», — кричал мужчина, используя ненормативную лексику. В ответ таксист попросил его успокоиться и уехал. По словам свидетелей, конфликт начался из-за того, что машина такси перегородила дорогу, ожидая проезда мусоровоза. 

В заявлении МИД напрямую не упоминалось это видео. Однако, как сообщили «Газете.uz» в ведомстве, публикация в телеграм-канале Бурханова касается всех граждан за рубежом и одновременно является реакцией на случай в Химках. При этом, как уточнили дипломаты, официальных жалоб по данному инциденту пока не поступало. 

 

