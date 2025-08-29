Великобритания, Франция и Германия обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой запустить механизм «snapback», позволяющий восстановить санкции против Ирана. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран.
Министры иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, Франции Жан-Ноэль Барро и Великобритании Дэвид Лэмми напомнили, что 20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию №2231, утвердившую Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
В заявлении отмечается, что после выхода США из соглашения в мае 2018 года Иран с мая 2019 года перестал выполнять свои обязательства по СВПД. При этом европейская тройка продолжала соблюдать условия сделки.
Страны E3 заявили, что Иран препятствует деятельности МАГАТЭ, отказался от дополнительного протокола СВПД и тем самым нарушил соглашение. По их словам, ключевые ядерные объекты остаются вне контроля инспекторов, а накопленные запасы высокообогащенного урана не имеют гражданского обоснования.
«Мы неустанно проводили интенсивные дипломатические усилия, чтобы вернуть Иран и США за стол переговоров, снизить напряженность и найти всеобъемлющее решение», — говорится в заявлении.
По мнению E3, действия Ирана являются «явным и преднамеренным нарушением». Страны подчеркнули, что ядерная программа Тегерана продолжает представлять «угрозу международному миру и безопасности».
В связи с этим Великобритания, Франция и Германия уведомили Совет Безопасности ООН о том, что Иран существенно нарушает свои обязательства, тем самым инициировав процесс возврата санкций, предусмотренный резолюцией №2231.
«Это уведомление инициирует процесс возврата санкций, предусмотренный резолюцией №2231. Оно открывает 30-дневный период до возможного восстановления ранее отмененных резолюций Совета Безопасности. Эти меры не являются новыми: они были приняты Советом ранее и сняты в свете обязательств Ирана по СВПД, которые он решил не выполнять», — говорится в заявлении.
Европейская тройка подчеркнула, что в течение 30-дневного периода продолжит дипломатические контакты с Тегераном. Если в этот срок Совет Безопасности не примет решение о продолжении снятия санкций, шесть резолюций, включая ограничения в военной и финансовой сфере, автоматически вступят в силу.
Согласно резолюции №2231, любое государство-участник СВПД, считающее, что Иран нарушает соглашение, может подать жалобу в Совет Безопасности. В таком случае запускается 30-дневный механизм рассмотрения. Если Совет не примет решение о продлении снятия санкций, меры возобновляются без необходимости нового голосования.
Речь идет о резолюциях Совета Безопасности №1696, 1737, 1747, 1803, 1835 и 1929, принятых в 2006–2010 годах. Они включают оружейное эмбарго, запрет на разработку ракет, способных нести ядерные боеголовки, а также финансовые и визовые ограничения против сотен физических и юридических лиц.