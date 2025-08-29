Великобритания, Франция и Германия обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой запустить механизм «snapback», позволяющий восстановить санкции против Ирана. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран.

Министры иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, Франции Жан-Ноэль Барро и Великобритании Дэвид Лэмми напомнили, что 20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию №2231, утвердившую Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

В заявлении отмечается, что после выхода США из соглашения в мае 2018 года Иран с мая 2019 года перестал выполнять свои обязательства по СВПД. При этом европейская тройка продолжала соблюдать условия сделки.

Страны E3 заявили, что Иран препятствует деятельности МАГАТЭ, отказался от дополнительного протокола СВПД и тем самым нарушил соглашение. По их словам, ключевые ядерные объекты остаются вне контроля инспекторов, а накопленные запасы высокообогащенного урана не имеют гражданского обоснования.

«Мы неустанно проводили интенсивные дипломатические усилия, чтобы вернуть Иран и США за стол переговоров, снизить напряженность и найти всеобъемлющее решение», — говорится в заявлении.

По мнению E3, действия Ирана являются «явным и преднамеренным нарушением». Страны подчеркнули, что ядерная программа Тегерана продолжает представлять «угрозу международному миру и безопасности».