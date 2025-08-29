ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Каллас рассказала о новом пакете санкций
Европейский Союз готовит новый, 19-й пакет санкций против России, где обсуждаются ограничения в энергетике, финансах и возможные вторичные меры
Представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас / AP
29 августа 2025 г.

В Европейском Союзе обсуждается новый, 19-й пакет санкций против России. Об этом журналистам рассказала высший представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны в Копенгагене 29 августа.

Каллас заявила, что финансовые и энергетические санкции станут наиболее ощутимыми для Кремля.

«Мы работаем над следующим пакетом, и сейчас на столе есть несколько вариантов. Конечно, больше всего их ударят любые санкции против энергетики и все вторичные санкции, которые, например, ввели американцы, а также ограничения в финансовых услугах, которые фактически перекрывают им доступ к капиталу, в котором они так отчаянно нуждаются», — подчеркнула Каллас.

Она добавила, что обсуждения продолжаются.

«Мы всегда выносим на стол много вариантов, а потом в конце концов должны договориться», — отметила представитель ЕС.

По ее словам, учитывая «как Путин унижает мирные усилия, единственное, что реально работает — это давление».

Евросоюз рассматривает возможность применения вторичных санкций, чтобы не позволить третьим странам помогать России обходить уже действующие ограничения.

Этот инструмент был принят в 2023 году, но до сих пор не использовался. Он предусматривает запрет на экспорт, поставки или передачу определенных товаров в третьи страны, которые, как считается, содействуют обходу санкций ЕС.

