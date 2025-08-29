В Европейском Союзе обсуждается новый, 19-й пакет санкций против России. Об этом журналистам рассказала высший представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны в Копенгагене 29 августа.

Каллас заявила, что финансовые и энергетические санкции станут наиболее ощутимыми для Кремля.

«Мы работаем над следующим пакетом, и сейчас на столе есть несколько вариантов. Конечно, больше всего их ударят любые санкции против энергетики и все вторичные санкции, которые, например, ввели американцы, а также ограничения в финансовых услугах, которые фактически перекрывают им доступ к капиталу, в котором они так отчаянно нуждаются», — подчеркнула Каллас.

Она добавила, что обсуждения продолжаются.