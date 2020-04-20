В связи с пандемией верующие по всему миру сталкиваются с трудным выбором, поскольку религиозные службы в мечетях, церквях, синагогах и т.д. были приостановлены. Такие святые для мусульман города, как Мекка и Медина, тоже были закрыты из-за вспышки коронавируса. Приближающийся Рамадан, священный месяц поста, может дать возможность верующим оказать помощь нуждающимся, поскольку он мотивирует на сострадание и заботу друг о друге.

«С приходом Рамадан меняется и сама атмосфера, когда вы, по сути, помните о других», - говорит Джафер Карадаш, профессор теологии университета Улудаг в Бурсе. Он имеет в виду, что дух Рамадана побуждает мусульман помогать нуждающимся, совершая пожертвования и занимаясь благотворительностью.

«Для мусульман Рамадан означает не просто соблюдать пост и избегать определенных вещей. Это еще и показатель того, как, благодаря посту, мы заботимся о других, о тех, кто голодает или остался без крова», - сказал Карадаш в своем интервью каналу TRT World.

Профессор Карадаш считает, что Рамадан может сыграть очень важную роль во время вспышки коронавируса, смягчив болезненные последствия пандемии своим благотворным духом.

«Поскольку люди застряли в своих домах в результате карантина из-за пандемии, их потребности в продуктах питания и одежде значительно возросли. Рамадан создает идеальную атмосферу, в которой люди с хорошими доходами имеют возможность оказать помошь другим и удовлетворить их потребности», - сказал профессор.

Многие семьи по всему миру, находясь под строгим карантином, страдают от потери доходов в результате стремительно растущей безработицы в мире – от США и европейских стран до Африканского континента и Азии.

На прошлой неделе Оксафам, одна из крупнейших международных организаций по решению проблем бедности в мире, опубликовала доклад. В нем эксперты предупреждают, что более полмиллиарда людей могут оказаться в нищете из-за пандемии.

Международная организация труда (МОТ) тоже недавно подсчитала, что почти 200 миллионов сотрудников, занятых полный рабочий день, могут потерять свои места.

Хусеин Ары, специалист Высшего совета Управления по делам религии Турции, считает, что дух помощи Рамадана может спасти многие семьи в условиях такого интенсивного глобального экономического потрясения.

«Рамадан – это, когда пожертвования и сотрудничество достигают своего апогея. Богатые мусульмане обычно предпочитают отчислять закят (обязательное пожертвование) во время месяца Рамадан», - сказал Ары в своем интервью каналу TRT World.

«Наряду с закятом, есть еще и фитра – особая форма исламской благотворительности. Пожертвования осуществляются в месяц Рамадан до намаза (молитвы) ид (праздничной), чтобы убедиться, что неимущие встретят праздник в хорошем настроении», - сказал Ары.

Согласно мусульманской вере, молитвы имеют больше шансов быть принятыми и вознагражденными Богом в течение священного месяца.

«В результате помощь людям, потерявшим работу и испытывающим финансовые трудности в этот конкретный период пандемии, станет актом сострадания, которое любимо Богом», - добавляет Ари.

Ари также привел пример Пророка Мухаммада, щедрость которого не имела границ, особенно в месяц Рамадан.

«Аллах будет помогать людям, пока они помогают своим братьям-мусульманам», - сказал пророк Мухаммад в одном из своих широко известных хадисов (то, что мусульмане считают преданием о словах и действиях пророка Мухаммада).

Эргин Абаноз – 47-летний государственный служащий, который возглавляет религиозную неправительственную организацию в области Коджаэли, расположенной в богатом Мраморноморском регионе Турции. Он твердо верит в исламский принцип сотрудничества, о котором Пророк Мухаммед говорил при жизни.

Абаноз говорит, что, согласно исламу, если вера представляет половину религии, то делиться всеми возможными средствами с другими - это вторая половина религии.

«Когда люди перестают делиться, от человечности ничего не остается», - сказал Абаноз каналу TRT World в своем интервью.

«Если Рамадан побудит людей по возможности делиться друг с другом, делая вирус и пандемию поводом для еще большего сотрудничества, дух святого месяца будет ощутим в полной мере», - утверждает Абаноз.

Во всем мире государства и люди разработали различные способы помощи друг другу, поскольку государственные меры изоляции ограничивают их физическую взаимосвязь.

В Индонезии, крупной азиатской стране, в которой большинство населения составляют мусульмане, министр по делам религий призвал состоятельных граждан выполнить досрочную выплату закята и других пожертвований во время пандемии. Он также отметил, что необходимо соблюдать социальную дистанцию, чтобы не заразить других.

В Турции, один из поселковых мухтаров (старост) установил общественный стол перед зданием совета и заявил, что те, у кого есть возможность, могут положить продукты на него, а нуждающиеся могут брать их, чтобы прокормить свои семьи.

«Рамадан может способствовать развитию такого рода творческого мышления в мусульманском мире», - отмечает Гёкхан Овенч, экономист из Стамбульского университета.

«Я надеюсь, что государственные служащие и другие лица, которые не потеряли работу и зарплату, отнесуться с пониманием и сочувствием к безработным и неимущим, увеличивая свои пожертвования во время Рамадана», - сказал Овенч в своем интервью каналу TRT World.

Он также привел в пример творческий подход жителей района Элязыг на востоке Турции для повышения морального духа и солидарности. В общественных автобусах там ездит муниципальный хор - колеся по окрестностям, он развлекает людей, находящихся в самоизоляции, местными песнями.

Между тем Сабахаттин Йылмаз, строитель из Элязыга, где сильное январское землетрясение привело к гибели сотен людей и уничтожению множества объектов инфраструктуры и рабочих мест, считает, что Рамадан будет «трудным месяцем для многих».

«Коронавирус стал для нас вторым землетрясением», - сказал Йылмаз TRT World, отметив, что вспышка осложняет и без того непростую жизнь в области. Йылмаз считает, что в нынешних условиях многим будет трудно выплатить свой фитр.

Да, пандемия представляет неизбежную опасность для всех, включая Йылмаза, но специалисты настоятельно призывают не падать духом.

«Мусульманам нужно найти наилучший выход из этой ужасной ситуации [возникшей из-за пандемии сегодня]», - добавляет Адиль Бебек, почетный профессор теологии в университете Мармара.