Власти сразу нескольких российских регионов решили ограничить продажу спиртного на фоне распространения коронавируса. В ряде субъектов РФ ограничения уже вступили в силу.

Одним из первых в поддержку таких мер выступил глава республики Карелия Артур Парфенчиков. Согласно его указу, с 1 апреля продажа алкогольных напитков в регионе будет осуществляться только с 10:00 до 14:00.

Аналогичные меры были приняты в Хакасии. Глава региона Валентин Коновалов постановил, что со 2 апреля спиртное можно будет купить только в дневное время, сообщает агентство «Интерфакс».

«С завтрашнего дня, 2 апреля, продажа алкогольной продукции на территории Хакасии будет разрешена только с 10:00 до 15:00. К предпринимателям и продавцам, нарушившим запрет, будут применяться санкции согласно действующему законодательству», - поделился Коновалов на своей станице в Facebook.

В республике Якутия вся алкогольная продукция снята с продажи вплоть до 6 апреля, пока не завершится режим самоизоляции. Такой запрет действует в городах Якутск и Жатай, Нерюнгринском и Мирнинском районах. Глава региона Айсен Николаев пояснил, что ужесточение мер необходимо для того, чтобы снизить количество преступлений, совершаемых в нетрезвом состоянии.

Лидер Башкирии Радий Хабиров тоже присоединился к инициативе по ограничению продажи спиртного в период действия карантина. Купить алкогольные напитки в регионе можно будет только до 18:00.

«Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут. Одновременно - усиливаем меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем. Прошу прощения, если это кому-то не нравится. История рассудит», - пояснил свое решение Хабиров.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев, являющийся руководителем проекта «Трезвая Россия», призвал правительство России ограничить продажу алкогольных напитков на период карантина в связи с резким ростом объёма его потребления – почти на 47% в сравнении с мартом предыдущего года.