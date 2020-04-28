В зоне риска оказались не только близлежащие населенные пункты Украины, России и Беларуси. Радиационные облака перенеслись во многие страны Европы и в Турцию.

В декабре 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, объявившую 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльских событиях. Документ отмечает «ощущаемые до сих пор, три десятилетия спустя, серьезные долговременные последствия катастрофы».

Больше всего от ядерного взрыва пострадали три соседние советские республики, ставшие впоследствии независимыми государствами - Украина, Россия и Беларусь, которая получила более 70% радиационного загрязнения. Эти страны потеряли огромные обжитые территории. Только из 30-километровой зоны отселения были эвакуированы более 115 тысяч человек.

По разным оценкам, от 600 до 800 тысяч человек со всего СССР принимали участие в ликвидации последствий на ЧАЭС. В результате взрыва, только согласно официальным данным, погибли более 4 000 человек, по неофициальным – в разы больше. Под радиоактивное излучение в результате взрыва в Чернобыле попали более 8 миллионов человек на постсоветском пространстве и в других странах.

Например, в 2006 году Партия зеленых в Германии обнародовала свой доклад TORCH («Другое исследование по Чернобылю»), в котором сообщалось, что в 1986 году 44% территории Германии и 34% Великобритании получили высокие дозы радиации, выброшенной в результате взрыва Чернобыльской АЭС. Пострадали также 13% территории Австрии, 5% Финляндии и Швеции, а также Молдова, Словения, Швейцария, Словакия и Турция. Кроме того, в докладе отмечалось, что в результате аварии в Беларуси было зафиксировано увеличение на 40% случаев солидных опухолей, а также катаракты и сердечно-сосудистых заболеваний.

В Европе практически сразу после аварии на ЧАЭС были приняты различные меры безопасности, в частности, уровень радиоактивности изучался в различных натуральных продуктах питания. К примеру, в Швеции и Финляндии рыба в пресноводных озерах была запрещена для продажи, а землевладельцам было настоятельно рекомендовано не потреблять определенные ее виды.

После 1986 года власти Великобритании наложили ограничения на перемещение и продажу овец, выращенных на фермах в некоторых частях Северного Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. В общей сумме под запретом оказались почти 9 тысяч ферм и более 4 миллионов овец. В последующие годы эти цифры сократились на 95 % - до 369 ферм и 200 тысяч овец, и наблюдения не прекращаются и по сей день.

Интересно, что, например, в Норвегии были подтверждены случаи заражения среди представителей саамского народа, которые употребляют в пищу мясо северных оленей. Причина в том, что последние питаются лишайником, на котором накапливаются некоторые виды радиоактивных веществ.

Даже в далекой Швейцарии, прежде всего в регионе Тичино, до сих пор наблюдаются следы повышенной радиоактивности, в основном там, где во время прохождения радиационного облака выпадали осадки. Эксперты оценили, что в Тичино уровень вещества цезий-137 в почве долин оказался до 100 раз выше, чем в горах. Кроме того, в озерах Швейцарии до сих пор находят радиоактивные донные отложения. Об этом упоминается в отчёте швейцарской Федеральной инспекции по ядерной безопасности ENSI. Также различные случаи присутствия радиации были зарегистрированы в некоторых странах Восточной Европы, таких как Чехия и Польша.

Чернобыльские события не могут просто уйти в прошлое. Они нашли отзыв даже в современном мировом кинематографе. В прошлом году на большие экраны вышел американский мини-сериал «Чернобыль», который был неоднозначно воспринят аудиторией. Например, в России многие его посчитали стереотипным и обозвали откровенной пропагандой против СССР. В фильме, безусловно, есть отклонения от реальности и даже присутствуют вымышленные персонажи, но это свойственно любой художественной картине. С другой стороны, он получил массу положительных отзывов, и, что немаловажно, в очередной раз привлек внимание общественности к чернобыльской теме.

Заместитель директора по научной работе Национального музея «Чернобыль» в Киеве Анна Королевская, которая консультировала создателей одноименного сериала, отметила, что после выхода американской картины в свет у них резко выросло количество посетителей.

Вы знаете, какая страна сегодня вышла на первое место по посещению нашего музея? При том, что раньше оттуда приезжали единицы. Это Турция. Уже два года турецкая молодежь просто валит в музей! Приходят большие группы по 40 человек несмотря на то, что часто не владеют английским языком. - Анна Ковалевская, заместитель директора по научной работе Национального музея "Чернобыль"

Вполне вероятно, что такой наплыв туристов из Турции связан с тем, что к 2023 году планируется ввод в эксплуатацию первой турецкой АЭС, строительство которой сопровождается протестами местного населения и призывами международного сообщества отказаться от проекта. А может быть всплеск интереса связан с тем, что Турция тоже оказалась в числе стран, пострадавших из-за чернобыльских радиоактивных выбросов.

В зону наибольшего воздействия распространившейся радиации попал Черноморский регион Турции, в частности, города Трабзон, Ризе и Артвин, где почти весь апрель шли сильные ливневые дожди. Осадки могли содержать количество радиоактивной пыли, вполне достаточное для того, чтобы нанести значительный ущерб здоровью местного населения.

К сожалению, нет такой статистики, которая давала бы точные цифры касательно количества людей, погибших именно от воздействия радиации, как нет и медицинских исследований, доказывающих что конкретные случаи онкозаболевания были спровоцированы радиоактивными веществами, витающими в воздухе. При этом многие люди задаются вопросом, увеличился ли риск заболевания раком в Турции после катастрофы.

В газете Milliyet от 21 августа 2012 года была опубликована статья с результатами исследования Союза медиков Турции (TTB), посвященного Чернобыльской аварии. В нем приняли участие 7 831 человек и 939 домов в городе Хопа. Авторы пришли к выводу, что за три года в период с 2004 по 2007 год причиной 47,9% смертей является рак.

Согласно другому исследованию, проведенному на медицинском факультете Черноморского технического университета, случаи лейкемии в регионе увеличились с 0,7% до 1986 года до 2% после 1986 года.

Вице-президент Федерации ассоциаций Трабзона Хусейн Аяз лично изучил данные по смертности в регионе, после того как несколько членов его семьи умерли от онкологического заболевания. «Когда я не нашел никаких данных о смертности из правительственных источников, я пошел на кладбища, подсчитал количество жертв и выяснил причины их смерти. Я узнал, что 60% из них скончались от рака», - сказал Аяз.

По данным Отдела по борьбе с раковыми заболеваниями, в 1984 году число онкологических случаев в Турции составляло 19,2 на 100 тысяч человек, а в 1996 году – этот показатель вырос до 63,46.

Нельзя не упомянуть и тот факт, что чернобыльская радиация нанесла сильный удар по ключевым видам промышленности Черноморского побережья – рыбной ловле, выращиванию орехов и чая. Несколько стран Европы, включая Великобританию, отказались покупать у Турции чай после того, как обнаружили, что уровень радиации в нем превышает норму. При этом, до тех пор, пока не были приняты меры безопасности, местное население продолжало употреблять любимый напиток, а правительство - убеждать всех, что в аграрной продукции никакой радиации нет.

Например, тогдашний министр окружающей среды Доган Акюрек умывался чаем, чтобы убедить обеспокоенное население в том, что никакой угрозы нет, а министр торговли и промышленности Джахит Арал публично пил по несколько чашек, повторяя, что он безвреден.

Анжелика Клауссен, врач из Германии и член международной организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», считает в этой связи, что турецкие власти в то время проявили безответственность.

Я не могу понять, как правительственные чиновники могли так пропагандировать употребление [зараженного] чая. Это было преступление. - Анжелика Клауссен, член международной организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны

В 1989 году, спустя три года после чернобыльской катастрофы, черноморские чайные плантации были массово сожжены. В конце 1992 года Джахит Арал признался, что «правительство действительно скрывало факты и цифры о влиянии Чернобыля на Турцию».

Глобальная катастрофа более чем 30-детней давности навряд ли забудется в ближайшем будущем. Спустя еще много лет последствия будут эхом отдаваться в различных странах, поскольку значительное количество опасных изотопов, таких как плутоний-240 и цезий-137, осели в почве регионов, расположенных близко к Чернобыльской АЭС. Международные организации по защите окружающей среды, в частности Greenpeace, предупреждают: есть риск, что эти вещества могут попасть в атмосферу в результате периодически вспыхивающих здесь пожаров, и это может создать угрозу для здоровья человечества.

Чернобыльский опыт показывает, что наше чувство ответственности менее долговечно, чем цезий-137. Мы забываем, что Чернобыль – это не только Украина. Чернобыль – это глобальная беда, затрагивающая каждого из нас. Об этом нельзя забывать.