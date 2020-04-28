В зоне риска оказались не только близлежащие населенные пункты Украины, России и Беларуси. Радиационные облака перенеслись во многие страны Европы и в Турцию.
В декабре 2016 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, объявившую 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльских событиях. Документ отмечает «ощущаемые до сих пор, три десятилетия спустя, серьезные долговременные последствия катастрофы».
Больше всего от ядерного взрыва пострадали три соседние советские республики, ставшие впоследствии независимыми государствами - Украина, Россия и Беларусь, которая получила более 70% радиационного загрязнения. Эти страны потеряли огромные обжитые территории. Только из 30-километровой зоны отселения были эвакуированы более 115 тысяч человек.
По разным оценкам, от 600 до 800 тысяч человек со всего СССР принимали участие в ликвидации последствий на ЧАЭС. В результате взрыва, только согласно официальным данным, погибли более 4 000 человек, по неофициальным – в разы больше. Под радиоактивное излучение в результате взрыва в Чернобыле попали более 8 миллионов человек на постсоветском пространстве и в других странах.
Например, в 2006 году Партия зеленых в Германии обнародовала свой доклад TORCH («Другое исследование по Чернобылю»), в котором сообщалось, что в 1986 году 44% территории Германии и 34% Великобритании получили высокие дозы радиации, выброшенной в результате взрыва Чернобыльской АЭС. Пострадали также 13% территории Австрии, 5% Финляндии и Швеции, а также Молдова, Словения, Швейцария, Словакия и Турция. Кроме того, в докладе отмечалось, что в результате аварии в Беларуси было зафиксировано увеличение на 40% случаев солидных опухолей, а также катаракты и сердечно-сосудистых заболеваний.
В Европе практически сразу после аварии на ЧАЭС были приняты различные меры безопасности, в частности, уровень радиоактивности изучался в различных натуральных продуктах питания. К примеру, в Швеции и Финляндии рыба в пресноводных озерах была запрещена для продажи, а землевладельцам было настоятельно рекомендовано не потреблять определенные ее виды.
После 1986 года власти Великобритании наложили ограничения на перемещение и продажу овец, выращенных на фермах в некоторых частях Северного Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. В общей сумме под запретом оказались почти 9 тысяч ферм и более 4 миллионов овец. В последующие годы эти цифры сократились на 95 % - до 369 ферм и 200 тысяч овец, и наблюдения не прекращаются и по сей день.
Интересно, что, например, в Норвегии были подтверждены случаи заражения среди представителей саамского народа, которые употребляют в пищу мясо северных оленей. Причина в том, что последние питаются лишайником, на котором накапливаются некоторые виды радиоактивных веществ.
Даже в далекой Швейцарии, прежде всего в регионе Тичино, до сих пор наблюдаются следы повышенной радиоактивности, в основном там, где во время прохождения радиационного облака выпадали осадки. Эксперты оценили, что в Тичино уровень вещества цезий-137 в почве долин оказался до 100 раз выше, чем в горах. Кроме того, в озерах Швейцарии до сих пор находят радиоактивные донные отложения. Об этом упоминается в отчёте швейцарской Федеральной инспекции по ядерной безопасности ENSI. Также различные случаи присутствия радиации были зарегистрированы в некоторых странах Восточной Европы, таких как Чехия и Польша.
Чернобыльские события не могут просто уйти в прошлое. Они нашли отзыв даже в современном мировом кинематографе. В прошлом году на большие экраны вышел американский мини-сериал «Чернобыль», который был неоднозначно воспринят аудиторией. Например, в России многие его посчитали стереотипным и обозвали откровенной пропагандой против СССР. В фильме, безусловно, есть отклонения от реальности и даже присутствуют вымышленные персонажи, но это свойственно любой художественной картине. С другой стороны, он получил массу положительных отзывов, и, что немаловажно, в очередной раз привлек внимание общественности к чернобыльской теме.
Заместитель директора по научной работе Национального музея «Чернобыль» в Киеве Анна Королевская, которая консультировала создателей одноименного сериала, отметила, что после выхода американской картины в свет у них резко выросло количество посетителей.
Вполне вероятно, что такой наплыв туристов из Турции связан с тем, что к 2023 году планируется ввод в эксплуатацию первой турецкой АЭС, строительство которой сопровождается протестами местного населения и призывами международного сообщества отказаться от проекта. А может быть всплеск интереса связан с тем, что Турция тоже оказалась в числе стран, пострадавших из-за чернобыльских радиоактивных выбросов.
В зону наибольшего воздействия распространившейся радиации попал Черноморский регион Турции, в частности, города Трабзон, Ризе и Артвин, где почти весь апрель шли сильные ливневые дожди. Осадки могли содержать количество радиоактивной пыли, вполне достаточное для того, чтобы нанести значительный ущерб здоровью местного населения.
К сожалению, нет такой статистики, которая давала бы точные цифры касательно количества людей, погибших именно от воздействия радиации, как нет и медицинских исследований, доказывающих что конкретные случаи онкозаболевания были спровоцированы радиоактивными веществами, витающими в воздухе. При этом многие люди задаются вопросом, увеличился ли риск заболевания раком в Турции после катастрофы.
В газете Milliyet от 21 августа 2012 года была опубликована статья с результатами исследования Союза медиков Турции (TTB), посвященного Чернобыльской аварии. В нем приняли участие 7 831 человек и 939 домов в городе Хопа. Авторы пришли к выводу, что за три года в период с 2004 по 2007 год причиной 47,9% смертей является рак.
Согласно другому исследованию, проведенному на медицинском факультете Черноморского технического университета, случаи лейкемии в регионе увеличились с 0,7% до 1986 года до 2% после 1986 года.
Вице-президент Федерации ассоциаций Трабзона Хусейн Аяз лично изучил данные по смертности в регионе, после того как несколько членов его семьи умерли от онкологического заболевания. «Когда я не нашел никаких данных о смертности из правительственных источников, я пошел на кладбища, подсчитал количество жертв и выяснил причины их смерти. Я узнал, что 60% из них скончались от рака», - сказал Аяз.
По данным Отдела по борьбе с раковыми заболеваниями, в 1984 году число онкологических случаев в Турции составляло 19,2 на 100 тысяч человек, а в 1996 году – этот показатель вырос до 63,46.
Нельзя не упомянуть и тот факт, что чернобыльская радиация нанесла сильный удар по ключевым видам промышленности Черноморского побережья – рыбной ловле, выращиванию орехов и чая. Несколько стран Европы, включая Великобританию, отказались покупать у Турции чай после того, как обнаружили, что уровень радиации в нем превышает норму. При этом, до тех пор, пока не были приняты меры безопасности, местное население продолжало употреблять любимый напиток, а правительство - убеждать всех, что в аграрной продукции никакой радиации нет.
Например, тогдашний министр окружающей среды Доган Акюрек умывался чаем, чтобы убедить обеспокоенное население в том, что никакой угрозы нет, а министр торговли и промышленности Джахит Арал публично пил по несколько чашек, повторяя, что он безвреден.
Анжелика Клауссен, врач из Германии и член международной организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», считает в этой связи, что турецкие власти в то время проявили безответственность.
В 1989 году, спустя три года после чернобыльской катастрофы, черноморские чайные плантации были массово сожжены. В конце 1992 года Джахит Арал признался, что «правительство действительно скрывало факты и цифры о влиянии Чернобыля на Турцию».
Глобальная катастрофа более чем 30-детней давности навряд ли забудется в ближайшем будущем. Спустя еще много лет последствия будут эхом отдаваться в различных странах, поскольку значительное количество опасных изотопов, таких как плутоний-240 и цезий-137, осели в почве регионов, расположенных близко к Чернобыльской АЭС. Международные организации по защите окружающей среды, в частности Greenpeace, предупреждают: есть риск, что эти вещества могут попасть в атмосферу в результате периодически вспыхивающих здесь пожаров, и это может создать угрозу для здоровья человечества.
Чернобыльский опыт показывает, что наше чувство ответственности менее долговечно, чем цезий-137. Мы забываем, что Чернобыль – это не только Украина. Чернобыль – это глобальная беда, затрагивающая каждого из нас. Об этом нельзя забывать.