Самоизоляция помогла Исааку Ньютону совершить перевернувшую весь мир научную революцию, Уильяму Шекспиру - написать три его знаменитые пьесы, а Винсенту Ван Гогу – создать известные во всем мире полотна, которые оцениваются сегодня в десятки миллионов долларов.

Недавно американская кантри-исполнительница и дочь легендарного музыканта Джонни Кэша, Розанна Кэш, опубликовала у себя в Twitter сообщение-напоминание о том, что английский драматург и поэт Уильям Шекспир написал свое произведение «Король Лир», находясь в условиях самоизоляции.

Пост вызвал бурные дискуссии среди пользователей социальной сети, которые не без доли самоиронии начали сравнивать свое времяпрепровождение в карантинных условиях с шекспировской продуктивностью. Некоторые даже оправдали себя тем, что в те времена просто не существовало стримингового сервиса Netflix.

Как бы то ни было, в 1606 году из-за пронесшейся волны чумы, которая закрыла все театры Лондона, Шекспир за время годичной изоляции написал не один, а целых три шедевра мировой драматургии - «Король Лир», «Макбет» и «Антоний и Клеопатра». Шекспир был не единственным, чей творческий гений усилило вынужденное уединение.

В 1665 году из-за еще одной вспышки чумы в условиях самоизоляции оказался также отец классической физики Исаак Ньютон. В Кембриджском университете в Англии, где он обучался, отменили занятия, и ученый был вынужден вернуться в семейную усадьбу Вулсторп. Именно здесь, запираясь в полном одиночестве в темной комнате, великий ученый сделал важнейшие открытия в области физики, включая световой спектр и закон всемирного тяготения. Этот период жизни ученого биографы назвали «годами чудес», поскольку он оказался самым продуктивным за всю историю его научной карьеры. Даже сам Ньютон вспоминал, что в те дни он был «в расцвете изобретательского возраста и уделял математике и философии больше умственного внимания, нежели когда-либо после».

Кстати, история с упавшим яблоком, благодаря которой был открыт закон всемирного тяготения, несмотря на приписываемую ей скептиками мифичность, могла быть вполне реальной. В усадьбе, где проживал ученый, по воспоминаниям его современников, имелся яблоневый сад.

Великий русский поэт и писатель Александр Пушкин тоже провел на карантине три месяца в 1830 году из-за распространившейся в стране холеры. Этот период был назван «Болдинской осенью» и оказался самым плодотворным за все его творчество. Поэт сочинил за это время более тридцати стихотворений, завершил «Евгения Онегина», «Повести Белкина» и полностью написал «Маленькие трагедии».

В уединении создавались и великие произведения музыкального искусства. Тут можно вспомнить известного русского композитора Игоря Стравинского, который тоже предпочел провести вынужденную самоизоляцию с пользой. В 1913 году он заболел брюшным тифом и попал в больницу. Несмотря на это, композитор продолжал творческую деятельность. На тот момент у него был подписан контракт со «Свободным театром», согласно которому он должен был написать три акта оперы «Соловей» до конца года.

Стравинской сочинил большую часть музыкального произведения, находясь на лечении в больнице, однако, закончить его, так и не смог. Опера была полностью завершена только в следующем году, когда его жена заболела туберкулезом и оказалась изолированной в швейцарском городе Лейсин. Композитор поселился неподалеку, где придал заключительные штрихи произведению, пока его жена поправлялась.

Еще одна интересная история о карантине как двигателе творчества связана с писательницей Мэри Шелли, из-под пера которой вышел известный персонаж Франкенштейн. Автор, которой на тот момент было всего 19 лет, начала писать свою повесть для конкурса историй о призраках. Летом 1816 года мир оказался на карантине из-за «вулканической зимы», которая была вызвана извержением вулкана Тамбора годом ранее.

Кстати, «Франкенштейн, или Современный Прометей» был только одной из двух фантастических историй, появившихся в условиях карантина. Другим таким произведением был «Вампир» Джона Полидори, который принято считать первым в истории художественной литературы романом, описывающим вампира. Впоследствии, именно это произведение вдохновило Брэма Стокера на написание «Дракулы».

В самоизоляцию людей загоняли не только массовые бедствия, настигавшие целые континенты, но иногда и личные обстоятельства, чаще по состоянию здоровья. К примеру, знаменитый голландский художник Винсент Ван Гог провел целый год в изоляции в больнице Святого Павла, куда он попал после того, как отрезал себе ухо в 1889 году. Художник занимал в приюте две комнаты – в одной он спал, а другую использовал в качестве студии, в которой создавал свои полотна дни и ночи напролет. В письме своей матери он писал: «Я работаю почти без перерыва с утра до ночи, день за днем. Я запираюсь в студии, чтобы не отвлекаться».

Так, в полном уединении, он написал свои картины, признанные шедеврами мирового искусства - «Звездная ночь», «Пшеничное поле с кипарисом», «Ирисы» и другие, которые выставлены в лучших музеях мира. Интересен тот факт, что Ван Гог создал всего лишь одну картину самого приюта, в котором находился - «Вид на приют и часовню в Сан-Реми», возможно, демонстрируя таким образом, как мало времени он проводил за пределами своей комнаты.

Вдохновение в уединении не чуждо и современным творческим людям, находящимся на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса. Многие художники самоизолировались в своих студиях, чтобы продолжить писать картины. Писатели воплощают в жизнь новые идеи для книг. К примеру, Джордж Р. Р. Мартин, автор нашумевшего фэнтези-романа «Игра престолов», который был экранизирован с не менее ошеломляющим успехом, говорил, что намерен использовать время в изоляции, чтобы закончить свой шестой роман.

Между тем, многие пользователи соцсетей сильно сомневаются, что на этот раз карантин обернется гениальными открытиями или творениям, так как «времена не те», да и современная жизнь полна множества не известных в прошлом отвлекающих факторов, которые порой делают самоизоляцию почти условной.