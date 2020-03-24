В условиях пандемии коронавируса миллионы людей не выходят из дома. Поэтому многие художественные учреждения и музеи по всему миру предлагают доступ к своим галереям в интернете.

Платформа Google «Культура и искусство» (также доступна в виде приложения) собрала экспонаты из более чем тысячи ведущих музеев и архивов, которые можно посетить виртуально.

Мы рассмотрим несколько экспозиций, которые сделают изоляцию более приятной.

Музей современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке предлагает обзор онлайн более 84 000 из своей богатой коллекции в 200 000 предметов. Он уделяет особое внимание современному искусству XX в. и является ведущим культурным учреждением в Нью-Йорке, которое стоит обязательно посетить любому туристу. Также через платформу Google «Культура и искусство» вы можете посмотреть выставку Софи Таубер-Арп.

В Нью-Йорке есть и другие музеи –например, Музей искусства Метрополитен. Он представляет произведения искусства и творчества, охватывающие более 5000 тысяч лет истории. В нем вы можете найти 26 онлайн-выставок: от работ художников Йоханнеса Вермеера до Питера Брейгеля Старшего и дизайнеров, начиная от Коко Шанель и заканчивая Эльзой Скиапарелли.

Еще одно нью-йоркское учреждение – Музей Соломона Гуггенхейма. Он находится в знаменитом здании Фрэнка Ллойда Райта и представляет современное искусство. В режиме онлайн можно посмотреть множество произведений. Они делятся на пять выставок, среди которых – «Под одним солнцем», которая включает «Современное искусство Латинской Америки» и «Малоизвестные изделия из стекла Джозефа Альберса».

Во Франции Лувр предлагает свои собственные виртуальные туры, в частности, по коллекции египетских древностей и Галереи Аполлона. Такую экскурсию не сравнить с посещением музея в Париже, однако во времена COVID-19 это лучшее, что мы имеем.

Музей Ван Гога в Амстердаме предлагает две онлайн-выставки. Они о книгах, которые читал художник, и о его, к сожалению, несчастной личной жизни. Под каждой из картин дано краткое описание и факты.

Музей Долорес Ольмедо, расположенный на окраине Мехико, может похвастаться картинами Фриды Кало и Диего Ривера. Он предлагает 14 онлайн-выставок.

Коллекция Британского музеяописывается как охватывающая «более двух миллионов лет человеческой истории и культуры». Широкая онлайн-коллекция из 45 выставок демонстрирует экспонаты от обуви из стран исламского мира до гватемальских масок и от древних майя до тихоокеанского божества А`a.

Во Флоренции есть итальянская галерея Уффици, которую также можно посетить через ее веб-сайт. Там собраны «коллекции произведений искусства, драгоценных изделий ручной работы, книг и растений, принадлежащих семье Медичи, династиям Габсбургов Лотарингских и Савойя». Также музей хранит «потрясающие шедевры сокровищ от античности до XX века».

Национальный музей естественной истории в составе Смитсоновского института в Вашингтоне на своем веб-сайте предлагает виртуальные туры по залам с мумиями и скелетами и многое другое для семей с маленькими детьми.

Кроме того, в интернете предлагается часть знаменитых коллекций фотоагентства «Getty Images» в четырех экспонатах.

В Стамбуле музей Пера – частный музей, основанный фондом Суны и Инана Кырача - предлагает виртуальные выставки в рамках сотрудничества с Google. Семь выставок можно посетить в онлайн режиме, в том числе «Стамбул: Город мечты» и «Портреты империи».

Еще один музей в Турции – Стамбульский музей современного искусства - предлагает виртуальную экскурсию по выставке «Художники своего времени». На ней представлены 193 работы 109 художников.

В реальном режиме все музеи закрыты для посещения как минимум на две недели или до дальнейшего уведомления.