КУЛЬТУРА
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Турецкий сериал «Воскресший Эртугрул» бьет рекорды в YouTube
После того, как сериал вышел в эфир на государственном телевидении Пакистана, на канал TRT Ertugrul PTV в YouTube подписались более одного миллиона зрителей
Турецкий сериал «Воскресший Эртугрул» бьет рекорды в YouTube
Кадр из сериала "Воскресший Эртугрул" / Others
11 мая 2020 г.

Создатели известного турецкого телесериала «Воскресший Эртугрул» намерены побить мировой рекорд по притоку новых подписчиков на платформе YouTube.

«Теперь настало время войти в историю, достигнув 6,6 миллиона подписчиков до 26 мая и побить рекорд YouTube», - написали администраторы TRT Ertugrul PTV на своей странице в Twitter, призвав также всех почитателей Эртугрула Гази, отца основателя Османской империи Османа I, подписаться на канал.

Телеканал PTV заказал дублированный перевод на урду после того, как премьер-министр страны Имран Хан посетил Турцию в прошлом году и узнал о сериале и его содержании. 25 апреля, в первый день священного для мусульман месяца Рамадан, на канале PTV был показан первый 45-минутный эпизод популярного турецкого сериала. Зрители буквально сразу поделились некоторыми отрывками из первого эпизода в соцсетях, сделав хэштэг #ErtugrulUrduPTV трендом.

Сюжет сериала «Воскресший Эртугрул», который часто называют «турецкой «Игрой престолов», разворачивается в XIII в. в Анатолии и рассказывает историю до возникновения Османской империи.

В сентябре прошлого года Турция, Пакистан и Малайзия договорились о совместной борьбе с ростом исламофобии в мире. Трио стран решило запустить общий телевизионный канал для решения проблем, связанных с антимусульманскими предрассудками и ненавистью, и выпускать художественные фильмы о героях-мусульманах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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