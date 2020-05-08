Азербайджанский борец Тогрул Аскеров вошел в число самых молодых чемпионов по вольной борьбе за все время проведения Олимпийских игр, заняв второе место в рейтинге.

Как пишет AzeriSport со ссылкой на информацию Объединенного мира борьбы (UWW), Аскеров завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. На тот момент ему было 19 лет, десять месяцев и 25 дней.

Самым молодым в истории носителем титула олимпийского чемпиона по вольной борьбе является уроженец бывшей Югославии Сабан Трстена. Он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 1984 году. На момент победы ему было 19 лет, семь месяцев и девять дней. Разница в возрасте с Аскеровым составляет всего три месяца.

На данный момент Аскеров и Трстена являются единственными борцами вольного стиля, завоевавшими «золото» в 19-летнем возрасте, за всю историю существования Олимпийских игр. Замыкает тройку молодых чемпионов 20-летний россиянин из Дагестана Абдулрашид Садулаев, который получил первенство на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.