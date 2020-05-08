ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Азербайджанец стал одним из самых молодых олимпийских чемпионов в истории
В истории Олимпийских игр зафиксировано всего два спортсмена, завоевавших золотую медаль по вольной борьбе в 19-летнем возрасте.
Азербайджанец стал одним из самых молодых олимпийских чемпионов в истории
Чемпион мира по вольной борьбе Тогрул Аскеров / Reuters Archive
8 мая 2020 г.

Азербайджанский борец Тогрул Аскеров вошел в число самых молодых чемпионов по вольной борьбе за все время проведения Олимпийских игр, заняв второе место в рейтинге.

Как пишет AzeriSport со ссылкой на информацию Объединенного мира борьбы (UWW), Аскеров завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. На тот момент ему было 19 лет, десять месяцев и 25 дней.

Самым молодым в истории носителем титула олимпийского чемпиона по вольной борьбе является уроженец бывшей Югославии Сабан Трстена. Он завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 1984 году. На момент победы ему было 19 лет, семь месяцев и девять дней. Разница в возрасте с Аскеровым составляет всего три месяца.

На данный момент Аскеров и Трстена являются единственными борцами вольного стиля, завоевавшими «золото» в 19-летнем возрасте, за всю историю существования Олимпийских игр. Замыкает тройку молодых чемпионов 20-летний россиянин из Дагестана Абдулрашид Садулаев, который получил первенство на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us