ТУРЦИЯ
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Чемпионат Турции по футболу возобновится 12 июня
Сезон будет возобновлен при поддержке государства 12 июня и завершится 26 июля. Болельщики не смогут посещать матчи.
Чемпионат Турции по футболу возобновится 12 июня
Чемпионат Турции по футболу возобновится 12 июня / Reuters Archive
8 мая 2020 г.

Президент Федерации футбола Турции Нихат Оздемир сообщил о сроках возобновления Суперлиги, сообщает издание Daily Sabah.

В минувшую среду состоялась встреча Оздемира с руководителями турецкого футбола, она растянулась на четыре часа.

По словам президента, сезон будет возобновлен при поддержке государства уже 12 июня и завершится 26 июля.

«Матчи чемпионата Турции будут проходить без болельщиков», - добавил он.

Кроме того, Турция сохранит планы провести финал Лиги чемпионов УЕФА в Стамбуле в августе.

Турецкий чемпионат по футболу был приостановлен 19 марта после того, как в стране подтвердился первый случай заболевания коронавирусом. Из-за пандемии COVID-19 были прерваны и другие национальные и международные спортивные соревнования.

В турецкой Суперлиге было сыграно 26 туров. До конца чемпионата каждой из команд осталось сыграть по 8 матчей. Лидерами таблицы на данный момент являются «Трабзонспор» и стамбульский «Башакшехир», у которых по 53 очка.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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