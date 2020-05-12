Турецкая армия активно использует цифровые рации на программном обеспечении.

Глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир сообщил, что один из ведущих производителей цифровой радиосвязи Турции - оборонная компания ASELSAN за последние месяцы передала в пользование силовикам более 1300 единиц цифровых раций.

Демир отметил, что цифровые рации передают сжатый и закодированный цифровой сигнал для обеспечения абонентов и пользователей конфиденциальной радиосвязью без помех.

Турция экспортирует современные цифровые рации в целый ряд стран, в том числе в Пакистан, Украину, Азербайджан и Индонезию, добавил он.

ASELSAN является лидером оборонной промышленности Турции. Параллельно с выполнением госзаказов компания активно продвигает свою продукцию и на внешнем рынке. В то же время ее разработки внедряются в гражданском секторе.

Сфера деятельности компании охватывает связь и информационные технологии, микроэлектронику, производство радаров и электронных военных систем, оборонные технологии, транспорт, безопасность, энергетику.