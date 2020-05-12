Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил о следующем бое российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова, сообщила «Газета.Ру» со ссылкой на ESPN MMA.

По его словам, поединок за титул чемпиона в легком весе против американского представителя смешанных единоборств Джастина Гейджи запланирован на лето. «По моим планам, они будут драться летом. Матч пройдет на острове Fight Island, если только каким-то чудом мир не вернется к привычной жизни быстрее, чем я предполагаю», - сказал Уайт.

Ранее Нурмагомедов должен был встретиться на поле боя с Тони Фергюсоном. Поединок был запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке, однако, его пришлось отменить из-за пандемии COVID-19. Состязание перенесли на май во Флориду, а место Нурмагомедова занял Гейджи.