Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили официально заявил, что принял предложение главы Украины Владимира Зеленского стать вице-премьером страны, передают украинские СМИ.

Указ о назначении Саакашвили ещё не подписан, однако он уже приступил к работе и получил первое задание от украинского лидера.

«Президент мне поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом, с международными финансовыми организациями», — сказал он на брифинге перед встречей с депутатами правящей фракции «Слуга народа».

По словам политика, «Украина заходит в очень сильный экономический шторм», поэтому в новой должности он планирует разрабатывать особые меры, чтобы спасти экономику страны.

«Нам надо находить очень неординарные шаги для того, чтобы не только спасти украинскую экономику, но максимально ослабить удар по каждой украинской семье и вообще спасти государство», — добавил Саакашвили, подчеркнув, что нужно ускорить преобразования, которые проводят Зеленский и его команда.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был выслан из Украины в 2017 году по указу бывшего президента Петра Порошенко. Официальной причиной были названы неудачи в развитии Одесской области на посту губернатора. Неофициальная версия – конфликт с главой государства. Саакашвили также лишился паспорта гражданина Украины, власти запретили ему въезд на территорию государства до 2021 года.

28 мая 2019 года Саакашвили вернул себе украинское гражданство после того, как направил письмо Зеленскому с соответствующей просьбой.