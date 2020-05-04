Бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко официально стала долларовым миллионером. Она задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.

Как пишет "Страна.ua" со ссылкой на данные на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), деньги украинскому политику были перечислены компанией Reid Collins & Tsai LLP в качестве компенсации ущерба, причиненного «политическими репрессиями» в период с 2011 по 2014 год.

Тимошенко уточнила, что получила эту сумму на стадии досудебного урегулирования.

Reid Collins & Tsai LLP – американская юридическая компания США, занимающаяся сложными судебными разбирательствами на национальном и международном уровнях.

Юлия Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины с 2007 по 2010 год. В 2011 году она была признана виновной в превышении служебных полномочий и приговорена к семи годам лишения свободы с запретом занимать определенные государственные должности в течение трех лет. Политик смогла выйти на свободу только в 2014 году после отстранения от власти президента Украины Виктора Януковича.