В1936 году Франция отвлеклась на национальные выборы и целый ряд нерешенных внутренних проблем. Нацистская Германия воспользовалась этой возможностью и нарушила Версальский договор путем ремилитаризации Рейнской области. Эта буферная зона была создана после Первой мировой войны с целью предотвратить угрозу ее западным соседям.

Много раз в истории экспансионистские государства использовали отвлекающие факторы как оружие или элемент внезапности.

Всем также известно, что мировые лидеры часто прибегают к внешней политике как к средству отвлечения внимания от политических проблем в своей стране. Например, убийство иранского генерала Касема Сулеймани США, скорее всего, было отвлекающим маневром, где цель –отвлечь внимание от слушаний по делу об импичменте Дональда Трампа.

Выражение «никогда не позволяйте, чтобы кризис прошел впустую» с четкостью описывает ситуацию в Израиле и Индии. Прикрываясь пандемией COVID-19, они хотят расширить политику переселенческого колониализма на оккупированной или спорной территории. Своими действиями эти страны нарушают международное право.

Израиль

В прошлом месяце правительство Нетаньяху-Ганца заявило о своем намерении аннексировать оккупированный Западный берег. Данный законопроект был принят Кнессетом 1 июля. Госсекретарь США Майк Помпео заявил журналистам, что это - «решение Израиля», тем самым, одобрив его.

«Мы призываем всех членов Кнессета из национальных партий поддержать этот законопроект, закрепить суверенитет и предотвратить создание палестинского государства», - заявил в воскресенье председатель Совета Йешы Давид Эльхайяни.

Израиль в спешке аннексирует похищенную палестинскую землю, пока международное сообщество слишком занято пандемией COVID-19, чтобы реагировать или возражать. В то же время там боятся, что соперник Трампа одержит победу над ним на президентских выборах в ноябре. Пока он значительно уступает своему конкуренту – бывшему вице-президенту Джо Байдену - по всем показателям.

«Импульс строительных работ не должен прерываться ни на секунду», - громко заявил министр обороны Израиля Нафтали Беннет в своем Twitter на прошлой неделе.

Беннет имел в виду решение правительства разрешить возведение 7 000 дополнительных единиц жилья в поселении Эфрат. Согласно Организации Объединенных Наций – это военное преступление, «призванное лишить палестинцев основы подлинной государственности и жизнеспособной экономики», и, следовательно, противоречит международному праву.

«План аннексии администрации Трампа одобряет все, что связано с созданием незаконных израильских колониальных поселений - расизм, нарушение международного права и отрицание прав палестинцев», - говорит палестинский чиновник Саиб Эрекат.

Индия

По другую сторону мира Индия на спорных территориях Кашмира последовала примеру поселенческого колониализма Израиля. Там индийские силы безопасности совершенно безнаказанно господствуют над жизнями 8 млн мусульман.

В прошлом месяце Нью-Дели принял новый ряд законов для той части Кашмира, которая находится под его контролем. В их число входит право на постоянное место жительство для граждан Индии, тем самым, закрепляя право на приобретение и владение собственностью солдатам и их семьям, в частности тем, кто проживал на территории в течение 15 лет или дольше.

«На данный момент ни для кого не должно быть секретом, что правительство партии Бхаратия джаната хочет сделать с Кашмиром то, что Израиль сделал с палестинскими территориями», - сказал мне по телефону Шифат, учитель в Сринагарской школе. Из-за страха перед индийскими военными репрессиями он представился только по имени.

«Индия будет пытаться изменить демографию, предоставляя земельные участки, жилье и рабочие места индийским солдатам и их семьям, что ничем не отличается от того, что Израиль сделал для своих поселенцев на Западном берегу», - добавил он.

Совершенное преступление

Новый подход Нью-Дели – содействие и поощрение «демографического наводнения», или, скорее, превращение мусульманского большинства в меньшинство на своей территории и уничтожение любых шансов на создание независимого кашмирского государства в будущем. Таким же образом Израиль разрушил любую перспективу палестинского государства, переселив почти миллион еврейских колонистов на оккупированные палестинские территории в 1967 году.

Достаточно предсказуемо, что Индия по израильской модели превратит военные лагеря в небольшие поселения, небольшие поселения - в крупные поселения, а затем крупные поселения - в маленькие города с торговыми центрами, школами, местами отдыха и круглосуточной военной охраной.

С этой целью Индия повышает ставки в Кашмире. Она наращивает свою военную активность в регионе с начала пандемии COVID -19, включая перемещение тяжелой артиллерии в жилые кварталы и деревни. Последние используются ею с ее собственных военных убежишь в качестве базы для нацеливания на пакистанские военные объекты. Местные жители фактически превратились в живой щит для сдерживания пакистанских военных контударов.

«Если бы мы знали, что когда-нибудь они тоже ступят на эту территорию и сделают нас всех живыми щитами, мы ничего бы не вложили в наши дома. Мы плачем от страха. Наши дети и старики паникуют», - сказал один житель деревни Панзгам в выпуске новостей Middle East Eye.

Недавняя агрессия Индии не обошлась без жертв. В начале апреля в ходе перестрелки двух армий вдоль линии контроля было убито три мирных жителя, включая женщину и ее ребенка. Также недавно был убит ведущий военный лидер Кашмира - Рияз Найку.

Очевидно, что Индия использует внимание международного сообщества, сосредоточенное на COVID-19, для продвижения своего проекта индуистских колониальных поселений в Кашмире. Очевидно, что Израиль делает то же самое для продвижения своего проекта сионистских колониальных поселений на палестинских территориях.

Одной из великих трагедий пандемии COVID-19, помимо смертей и разрушения экономики, станет безразличие международного сообщества к решению сложных конфликтов и нежелание пресечь массовые нарушения прав человека. Причина этому то, что европейские, американские и азиатские страны будут сосредоточены на своем выживании, а не на проблемах других людей в отдаленных странах.