Власти России поручили соответствующим ведомствам ежегодно организовывать фестиваль культуры и спорта народов Кавказа в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

«В целях содействия сохранению национальных видов спорта и традиционной культуры, укрепления дружбы и дальнейшего развития межнациональных дружеских отношений народов Северного Кавказа Минспорту России совместно с Минкультуры России поручено ежегодно проводить фестиваль культуры и спорта народов Кавказа на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа», - приводит агентство «ТАСС» текст распоряжения, опубликованного в минувший вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, Минспорту России было поручено собрать организационный комитет по подготовке и проведению ежегодного фестиваля и утвердить его состав.

Указанным распоряжением также был признан утратившим силу акт, согласно которому оргкомитет должен был создать упраздненное в январе 2020 года Министерство по делам Северного Кавказа.