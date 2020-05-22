По мере распространения пандемии COVID-19 по всему миру и увеличения числа погибших, было бы разумно определить происхождение и историю болезни.

Работа над возможной вакциной имеет важное значение. Независимо от того, как и когда вспышка вируса погаснет или начнется новая, срочно необходим новый план предотвращения таких пандемий в будущем.

Исследователи могут разработать вакцину, которая поможет обрести иммунитет. Недавно протестированные на шести обезьянах защитные действия вакцины подают надежду.

Однако даже если исследователи разрабатывают сегодня многообещающую вакцину, ее необходимо будет проверить на эффективность и безопасность. Она может быть недоступна общественности 18 месяцев. На самом же деле вакцина может быть недоступна как минимум и 15 лет.

Тем не менее, вместо того чтобы разрабатывать вакцину для людей при каждой вспышке эпидемии, может быть легче определить происхождение вируса, а затем применить вакцину к источнику инфекции, с целью, в первую очередь, предотвратить вспышку.

Ключом к вакцине могут быть летучие мыши, однако Белый дом недавно прекратил финансирование проекта Национального института здравоохранения по отбору летучих мышей для исследования в Китае через неправительственную организацию Альянс EcoHealth.

Как исследователь в отделении микробных патогенов и иммунитета в медицинском центре Университета Раш, я изучаю вирусы и роль иммунной системы носителя в борьбе с патогеном. Поэтому я понимаю, насколько важны вакцины для защиты людей при первичном инфицировании.

Вакцины могут атаковать источник вируса и, в первую очередь, не дать ему заразить людей.

Недавнее исследование коронавируса в легких у шести зараженных пациентов с оптового рынка морепродуктов Хуанань в Вухане (эпицентр COVID-19) показало, что новый вирус на 96 процентов генетически идентичен коронавирусу, обнаруженному у летучих мышей.

Исследователям нужны другие доказательства, чтобы установить связь между летучими мышами и коронавирусной инфекцией у людей.

Коронавирусы - не единственные вирусы, происходящие от летучих мышей.

Вирусы, связанные с болезнями человека, которые, как полагают многие, происходят от летучих мышей, включают бешенство, вирус Марбурга, лихорадку Эбола, вирусы нипах и хендра.

Несмотря на то, что летучие мыши-вампиры виновны в распространении бешенства, летучие мыши, которые распространяют другие зоонозные вирусы, считаются насекомоядными или фруктовыми летучими мышами.

Возбудитель вируса выделяется через фекалии или слюну и передается людям или другим животным через органы дыхания или контакт с поверхностью слизистой оболочки.

Но информация о том, что летучие мыши могут быть источником смертельных вспышек вируса, не означает, что мы должны уничтожать летучих мышей.

Летучие мыши имеют важное значение для нашей экосистемы, включая не только употребление ими в пищу вредных насекомых, но и опыление растений, которые приносят плоды, потребляемые нами.

Причина, по которой летучие мыши являются источником инфекций, связана не с потреблением летучих мышей или животных, которых они заражают, а с вырубкой лесов, поскольку деревья являются домом для многих видов летучих мышей.

Предотвратить пандемию в будущем может помочь замедление темпов обезлесения, наряду с разработкой вакцин против вирусов, поражающих летучих мышей.

Чтобы начать процесс вакцинации методом секвенирования нового поколения, исследователи могут выборочно собрать образцы слюны летучей мыши и фекалий, извлечь генетический материал из этих образцов, а затем секвенировать геном вируса.

На основе этой генетической информации исследователи могут создавать вакцины для введения летучим мышам. Исследователи не будут вырабатывать иммунитет у летучих мышей, вакцинируя каждую летучую мышь индивидуально.

Вместо этого они могут применить вакцину на шерсть нескольких летающих млекопитающих. Летучие мыши – социальные существа и обычно живут в колониях, где ухаживают друг за другом.

Во время этого процесса вакцина проникает на поверхность слизистой оболочки. Она создает защитную реакцию иммунной системы и нейтрализует вирус и, таким образом, предотвращает распространение вирусной инфекции в колонии.

Вполне вероятно, что многие из летучих мышей будут вакцинированы, а невакцинированные будут защищены с помощью процесса, известного как стадный иммунитет.

Поскольку у большинства будет иммунитет, маловероятно, что летучие мыши без иммунитета вступят в контакт с зараженной летучей мышью.

Еще с 1966 г., когда медицинские работники впервые определили семейство коронавируса у пациентов с симптомами простуды, у вируса было три штамма, которые привели к широко распространенным инфекциям среди людей.

Первая вспышка атипичной пневмонии (ТОРС) произошла в 2002 г. на юге Китая и быстро привела к пандемии, охватив 29 стран Северной Америки, Южной Америки, Европы и Азии. Из 8 098 зарегистрированных случаев инфицирования погибло 9,4%.

Вторая вспышка коронавируса в 2012 г. охватила 27 стран в восточной части Средиземноморья и привела к Ближневосточному респираторному синдрому (MERS-CoV). Всего было зарегистрировано 2 494 случая заражения, среди которых число погибших составило 34,4%.

Последний штамм вируса атипичной пневмонии (SARS-CoV-2) вспыхнул в конце 2019 года и стал причиной гибели почти 7% зараженных людей.

Чтобы помешать дальнейшему распространению вируса и предотвратить будущие вспышки новых вирусов, ученым необходимо знать его происхождение.

Эксперты сообщают, что во время трех основных вспышках коронавируса вирус передавался людям через животных. Например, первая вспышка атипичной пневмонии в 2002 г., возможно, произошла на рынке южного Китая, где представлены живые животные для употребления в пищу.

Хотя источником первой вспышки атипичной пневмонии, по-видимому, является рынок дичи Civetsat на юге Китая, вирус был обнаружен и у многих других животных, например, домашних кошек.

Во время вспышки Ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV) считалось, что источником инфекции были верблюды. В случае последней вспышки атипичной пневмонии, полагалось, что источниками были ящеры. Однако эти животные могут быть носителями вируса их предшественников – летучих мышей.

Считалось, что во время первой пандемии атипичной пневмонии первыми, кто заразил человека, были подковоносые летучие мыши.

Многие из этих идей и подходов не новы. Но после распространения этого вируса по всему миру реализация таких простых методов может спасти массу жизней в случае новых вспышек.