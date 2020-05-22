Туристы, здоровье которых вызывает опасение, поместят на время диагностирования в специальные «комнаты или зоны изоляции» в гостиницах Турции. Такое решение было принято Министерством культуры и туризма в соответствии с Положением о правилах гигиены в турсекторе Турции.

Отели «туристический столицы» Турции - Антальи в последние дни также принимают все необходимые меры для получения сертификата на соответствие жестким гигиеническим критериям. В местных гостиницах переоборудовали помещения с учетом правил социальной дистанции, а также создают специальные изолированные помещения для посетителей, у которых будут выявлены симптомы различных заболеваний.

Глава Союза отельеров Средиземноморского региона Турции Эркан Ягджи считает, что процесс сертификации туристических объектов важен с точки зрения безопасности посетителей. Новые правила помогут обезопасить не только посетителей, но и сотрудников отелей, повысив доверие к сектору туризма, подчеркнул Ягджи в беседе с агентством Anadolu.

Руководитель одного из отелей в туристическом районе Белек Али Кызылдаг рассказал, что государственный и частный секторы тесно взаимодействуют в целях минимизации ущерба от пандемии коронавируса.

«Работаем не покладая рук. У всех посетителей и персонала будут мерять температуру посредством термальных камер или термометров. На входе в гостиницы и туробъекты будут выдаваться бахилы. В случае выявления малейших симптомов болезни, посетители и сотрудники отеля будут изолированы в специально отведенные помещения. После обследования при необходимости их доставят в ближайшую больницу. Транспортировка до медучреждения также будет организована на специально отведенной машине скорой помощи. Охрана здоровья занимает такое же значение для туризма, как и организация развлечений. Мы предприняли все необходимые меры и готовы к любому развитию событий», - сказал предприниматель.

Кызылдаг также подчеркнул, что посетителям будут оказываться медицинские услуги на том языке, которым они свободно владеют. Сотрудники многих отелей говорят на нескольких иностранных языках.