Это, наконец, случилось! Новостная платформа «TRT на русском» начинает свою работу в бета-версии.

Мы хотим зарекомендовать себя среди русскоязычных СМИ как идущий в ногу со временем и заслуживающий доверия источник информации.

Мы поощряем разнообразие мнений и приводим тщательно проверенные факты, представляем вниманию аудитории интересные интервью, захватывающие репортажи и видеоматериалы со всего мира.

Мы рассматриваем текущие события в мире с разных точек зрения и представляем альтернативный подход и темы, которые редко или совсем не освещаются в ведущих медиа.

Мы против радикализма и крайностей, а также любых форм дискриминации. Мы ценим мир, справедливость и достоинство.

Наша новостная платформа с офисом в Стамбуле также будет представлена в социальных сетях (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, VK и Telegram).