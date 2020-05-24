Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, отметив, что исламская община вносит неоценимый вклад в межнациональный мир, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Отмечу, что российские последователи ислама с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение. Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи», - говорится в поздравлении российского лидера.

По словам Путина, в нынешних условиях непростой эпидемиологической ситуации миссия всех мусульман наиболее востребована и служит сбережению здоровья людей.

Ранее президент России обратился к мусульманам и попросил их отмечать праздник Ураза-байрам дома. Путин подчеркнул, что к этому мусульман призывают и духовные лидеры.

Ураза-байрам - праздник, который символизирует окончание священного для мусульман месяца Рамадан, в который предписано соблюдать пост. В этот период верующие могут употреблять пищу и пить только после захода солнца и до рассвета.