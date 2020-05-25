В связи с имеющимися здесь энергоресурсами и высоким потенциалом их транспортировки Кавказ приобрел еще большее значение в период существования СССР. Для того чтобы проводить правильную политику на Северном Кавказе, который после распада СССР остался в составе РФ, создавая атмосферу стабильности и безопасности, необходимо, прежде всего, дать правильную оценку географическим, гуманитарным, геополитическим и геостратегическим осообенностям региона. Правильный анализ реалий Северного Кавказа имеет весьма важное значение с точки зрения разрешения имеющихся и потенциальных проблем. В этих целях мы рассмотрим географические и гуманитарные особенности региона и его значение с позиции России.

В состав Северного Кавказа входят автономные республики Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Северная Осетия, а также Краснодарский и Ставропольский края. Мы очертили границы данного региона, но на самом деле у него нет четких границ, так как многие из них заново определялись в результате политических событий или военных конфликтов.

Большую часть экономики Северного Кавказа, население которого составляет около 10 млн человек, а площадь территории – 170 400 кв м, составляют доходы, получаемые от сельского хозяйства и животноводства. Несмотря на континентальный климат и сложности географического характера, этот плодородный регион называют «парником России».

Климат региона в восточных районах становится более суровым, на западе же он мягче и более благоприятен для земледелия. Поэтому на западе Кавказского хребта развито сельское хозяйство и имеются разнообразные растительные культуры. Здесь выращивают овощи, хлопок, виноград, подсолнухи, зерновые культуры и табак. Животноводство и пчеловодство, в основном, развито в северных и восточных районах Кавказа. Также важным является рыболовство и морской промысел. Здесь же расположен Каспийский нефтяной бассейн, представляющий интерес как для России, так и для всего остального мира.

Северный Кавказ, географический профиль которого мы вкратце описали, отличается и культурным и этническим многообразием. Через него на протяжении истории пролегали миграционные пути. Он является родиной для многих народов, которые, попав в данный регион, в горной местности могли вести изолированный образ жизни и сохранить свой культурный и социальный уклад. Так, многим этническим группам удалось сохранить свою культуру, подвергнувшись лишь минимальному влиянию. Между тем, в регионе имеют место и конфликты на межнациональной почве.

Северный Кавказ использовался также в качестве военной базы, обеспечивающей фортификацию российской армии, представляя собой своего рода трамплин, позволяющий обеспечить региональное военное превосходство. Северный Кавказ, как и в прошлом, является центром миграционных и торговых путей Европы, Африки и Средней Азии.

Все перечисленное позволяет понять значение Северного Кавказа для России. Распад СССР после холодной войны и создавшийся вакуум власти привели к тому, что Москва столкнулась с угрозой потери контроля над месторождениями полезных ископаемых – важнейшим источником дохода страны. Единственным путем выхода из кризиса для России, занятой множеством социально-экономических проблем и политическими преобразованиями, было эффективное использование этих ресурсов.

Россия не могла непосредственно претендовать на энергетические источники, расположенные на территории стран, провозгласивших независимость после распада Союза, но она воспользовалась преимуществом унаследованных от СССР линий транспортировки энергоносителей. При этом эти государства пытались избавиться от зависимости от Москвы, создавая альтернативы этим путям.

Потерявшая монополию на энергопоставки Россия решила минимизировать негативные последствия этой ситуации. Главным же способом этого было максимальное использование резервов Каспийского бассейна. Россия занимает 1930 км прибрежной полосы Каспийского моря (530 км относятся к автономной Республике Дагестан, входящей в состав РФ).

Таким образом, Россия владеет 28% всей территории Прикаспия (общая протяженность прибрежной полосы – 7010 км), в котором, согласно исследованиям, сосредоточено 43 млрд баррелей нефти и 8 300 000 кубометров природного газа. Но это не мешает другим региональным и глобальным силам иметь свои претензии на богатства Каспийского бассейна.

Добыча нефти и газа, их продажа и транспортировка чрезвычайно важны для России. Она и старается получить максимальную прибыль от эксплуатации прибрежных ресурсов Северного Кавказа. Другое побережье Северного Кавказа – Черноморское – дает России выход к морским торговым путям.

Ситуацию на Северном Кавказе с его многонациональной структурой и стратегически важным географическим положением сейчас можно охарактеризовать как «шаткое равновесие». Причиной этого неустойчивого равновесия в регионе являются именно те ресурсы, которыми он богат, и разнообразный этнический состав.

России необходимо учитывать особенности многонационального Северного Кавказа – своего важного стратегического козыря на международное арене. Народы Северного Кавказа обладают общим прошлым и похожим менталитетом, способным создавать крепкие узы. Действуя наперекор этим особенностям, можно навредить как интересам народов Северного Кавказа, так и развитию и стабильности региона в целом. Это противоречит и интересам России, которая борется cо множеством проблем во всех сферах жизни.