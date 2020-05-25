БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Состояние богатейших людей США выросло на 434 млрд долларов за два месяца
Пятую часть от общего прироста обеспечили пять самых богатых людей США, включая главу Amazon Джеффа Безоса. Кроме того, общее число миллиардеров в стране за время пандемии выросло с 614 до 630
Состояние богатейших людей США выросло на 434 млрд долларов за два месяца
Основатель Amazon Джефф Безос / Others
25 мая 2020 г.

Миллиардеры США за два месяца в условиях пандемии COVID-19 приумножили свое состояние на 434 миллиарда долларов, или на 15%, сообщает «РБК» со ссылкой на исследование аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies. Для анализа был выбран период с 18 марта по 19 мая, исследование проводилось на основе данных Forbes.

Пятую часть, или 21% от общего прироста, обеспечили пять богатейших людей США - глава Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс, создатель Facebook Марк Цукерберг, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт и сооснователь Oracle Ларри Эллисон.

Состояние Безоса увеличилось на 34,6 миллиарда долларов, показав рост на 30,6%, Гейтса - на 8 миллиардов (прирост 8,2%), а Цукерберга - на 25,3 миллиарда (плюс 46,2%). Баффетт заработал 564 миллиона долларов, увеличив, таким образом, состояние на 0,8%, а Эллисон - 7 миллиардов (плюс 11,9%).

Среди американских миллиардеров, входящих в топ-30, в процентном соотношении наибольший рост состояния за два месяца показали владелец Menards Джон Менар-младший (62,8%) и предприниматель Илон Маск (48%). Кроме того, согласно данным исследования, число миллиардеров за указанный период выросло с 614 до 630.

В апреле США оказались на втором месте в мире, уступив Китаю, по количеству новых миллиардеров с 2010 года по версии Forbes. Так, за это время общее количество миллиардеров в стране увеличилось на 210 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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