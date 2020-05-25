Миллиардеры США за два месяца в условиях пандемии COVID-19 приумножили свое состояние на 434 миллиарда долларов, или на 15%, сообщает «РБК» со ссылкой на исследование аналитических групп Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies. Для анализа был выбран период с 18 марта по 19 мая, исследование проводилось на основе данных Forbes.

Пятую часть, или 21% от общего прироста, обеспечили пять богатейших людей США - глава Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс, создатель Facebook Марк Цукерберг, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт и сооснователь Oracle Ларри Эллисон.

Состояние Безоса увеличилось на 34,6 миллиарда долларов, показав рост на 30,6%, Гейтса - на 8 миллиардов (прирост 8,2%), а Цукерберга - на 25,3 миллиарда (плюс 46,2%). Баффетт заработал 564 миллиона долларов, увеличив, таким образом, состояние на 0,8%, а Эллисон - 7 миллиардов (плюс 11,9%).

Среди американских миллиардеров, входящих в топ-30, в процентном соотношении наибольший рост состояния за два месяца показали владелец Menards Джон Менар-младший (62,8%) и предприниматель Илон Маск (48%). Кроме того, согласно данным исследования, число миллиардеров за указанный период выросло с 614 до 630.

В апреле США оказались на втором месте в мире, уступив Китаю, по количеству новых миллиардеров с 2010 года по версии Forbes. Так, за это время общее количество миллиардеров в стране увеличилось на 210 человек.