Президент России Владимир Путин объявил, что парад в честь 75-летия Победы пройдет 24 июня.

Российский глава поручил министру обороны Сергею Шойгу обеспечить при проведении парада самый строгий режим безопасности, чтобы свести возможные риски к минимуму.

«Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке к проведению парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше – исключены», - подчеркнул российский лидер.

Путин 16 апреля объявил о переносе парада с традиционной даты из-за рисков, связанных с эпидемией. При этом 9 мая в 47 городах России прошли воздушные показы военной авиации.