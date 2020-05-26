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Путин поручил провести парад Победы 24 июня
Глава России поручил провести парад в честь 75-летия Победы 24 июня, отметив, что впервые это мероприятие состоялось в 1945 году именно в этот день
Путин поручил провести парад Победы 24 июня
Путин поручил провести парад Победы 24 июня / Others
26 мая 2020 г.

Президент России Владимир Путин объявил, что парад в честь 75-летия Победы пройдет 24 июня.

Российский глава поручил министру обороны Сергею Шойгу обеспечить при проведении парада самый строгий режим безопасности, чтобы свести возможные риски к минимуму.

«Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке к проведению парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше – исключены», - подчеркнул российский лидер.

Путин 16 апреля объявил о переносе парада с традиционной даты из-за рисков, связанных с эпидемией. При этом 9 мая в 47 городах России прошли воздушные показы военной авиации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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