Палата представителей США приняла законопроект о введении санкций в отношении китайских чиновников за притеснение уйгуров, сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на издание The Hill. «Сегодня мы отправляем послание, что мы стоим на стороне уйгуров, боремся за угнетенных и не забудем этого», - заявил член Палаты представителей демократ Брэд Шерман. Данный законопроект был единогласно принят и верхней палатой Конгресса США. В поддержку документа выступили 413 конгрессменов, лишь один проголосовал против. Председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси подчеркнула, что такой решительный шаг был предпринят для того, чтобы «противостоять ужасным нарушениям прав человека со стороны Китая в отношении уйгуров». Голосование впервые за всю 231-летнюю историю Палаты представителей проходило в удаленном формате. Такие меры были приняты из-за пандемии коронавируса. Документ был отправлен на подпись главе государства Дональду Трампу, но он еще не высказал своего мнения, лишь пообещав его «изучить самым тщательным образом». Санкции, прописанные в документе, подразумевают отказ от выдачи виз и замораживание находящейся на территории США собственности. Кроме того, законопроект предусматривает, что правительство США будет сообщать Конгрессу о случаях нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также о приобретении Китаем технологий, используемых для массового задержания и наблюдения.

Это первый в истории законопроект такого уровня в поддержку коренного тюркского народа Синьцзяня.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также, как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам. Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали, что в регионе уничтожают религиозные сооружения, запрещают Коран, а некоторых мусульман насильно заставляют есть свинину, пить алкоголь и т. д.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека. В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года в таких лагерях находилось более 1 миллиона человек.

Власти Китая отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря "образовательными центрами". По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения, а также предупреждения опасности радикализации местного населения.