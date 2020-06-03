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Украина призвала мир признать депортацию крымских татар геноцидом
Парламент Украины вновь призвал мировое сообщество признать депортацию крымских татар в 1944 году актом геноцида
Украина призвала мир признать депортацию крымских татар геноцидом
Украина призвала мир признать депортацию крымских татар геноцидом / Others
3 июня 2020 г.

Верховная Рада Украины призвала ООН, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, ПАЧЭС, правительства и парламенты стран мира признать депортацию крымских татар геноцидом.

Постановление было принято во вторник 2 июня, в его поддержку проголосовали 310 из 410 народных депутатов, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Обращение направлено на универсальное признание геноцида и противодействие нарушению прав крымскотатарского народа, а также на привлечение внимания международного сообщества к этой проблеме. В обращении Верховная Рада также призывает признать 18 мая Днем памяти жертв геноцида.

В 2014 году президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымскотатарского и других народов, выселенных с полуострова. Российский глава подчеркнул, что «крымско-татарский народ, действительно, серьезно пострадал в период сталинских репрессий, был депортирован из Крыма - со своей родной территории».

Украина впервые подняла вопрос о признании депортации крымских татар актом геноцида в 2015 году.

Депортация крымских татар была проведена в мае 1944 года по решению Сталина. Более 200 тысяч человек насильственно выселили со своих исторических земель в Центральную Азию и ряд регионов РСФСР. За первые три года после депортации от тягот дороги, голода, истощения и болезней умерли, по разным оценкам, от 20 до 46% всех выселенных.

В 1957 году Никита Хрущев реабилитировал большинство депортированных народов СССР. Им позволено было вернуться в прежние места проживания, были восстановлены автономные республики и области. На крымских татар это решение не распространялось. Они смогли начать возвращаться на историческую родину только в Перестройку.

Официальной причиной насильственного переселения стало обвинение всего крымскотатарского народа в государственной измене и сотрудничестве с нацистскими оккупантами. Такие аргументы содержались в решении Госкомитета обороны о депортации.

Впоследствии высшими государственными органами СССР, а позднее России и Украины, депортация была признана незаконной и преступной.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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