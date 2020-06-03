Спасательные службы откачивают солярку и выставляют боновые заграждения, чтобы не допустить проникновения горючего в Карское море.

Как сообщает газета «Известия», 3 июня из Красноярска в Норильск вылетели спасатели для помощи в ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3. Совместно со спасательным формированием Северного филиала Морской спасательной службы из Мурманска они будут производить установку дополнительных рубежей боновых заграждений и обработку остаточных мест загрязнений сорбирующими материалами.

Президент России Владимир Путин объявил разлив дизельного топлива в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Глава государства также попросил как можно быстрее сократить негативное влияние на окружающую среду и решить вопрос с использованием нефтепродуктов.

По словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, представляющего Красноярский край, «общественое внимание к аварии в Норильске оправданно».

«Авария в Норильске, которая привела к разливу нефтепродуктов и возможному ущербу для здоровья людей и окружающей среды, безусловно, требует тщательного расследования, а все выводы о виновности структур «Норникеля» или конкретных лиц могут быть сделаны только по его итогам. Сейчас делать какие-то выводы преждевременно, но общественное внимание к ситуации, безусловно, оправданно», - сказал Клишас агентству РИА «Новости».

Согласно информации представителей Всемирного фонда дикой природы (WWF), дизельное топливо гораздо токсичнее нефти, и с учетом объема разлива к очистке необходимо привлечь федеральные силы.

«На данный момент ситуация приняла такой масштаб, при котором без мощной группировки сил и средств федерального уровня нельзя ожидать эффективной очистки. Напомню, что, согласно законодательству РФ, разлив свыше 5 тысяч тонн - это уже федеральный уровень», - сказал руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF России Алексей Книжников.

Эксперты считают, что последствия данной аварии будут наблюдаться не один год. Чтобы минимизировать последствия катастрофы, необходимо срочно предотвратить дальнейшее распространение ядовитого масляного пятна по водоемам Севера.

В ходе расследования катастрофы возбуждено два уголовных дела. Под подозрением находится не только компания «Норникель», допустившая аварию, но и сотрудничающие с ней предприятия.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырской энергетической компании» из-за проседания опор произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива. Нефтепродукты попали на технологическую дорогу. На место разлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание.

Всего разлилось около 20 тысяч тонн топлива, которое загрязнило две реки. Через них горючее может попасть в Карское море.