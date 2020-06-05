Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар покинет политическую и военную арену, согласно прогнозу преподавателя школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Чупрыгина. Комментарий к последним событиям в охваченной многолетней гражданской войной стране приводит "Лента.Ру" со ссылкой на государственное информационное агентство РИА "Новости".

По мнению эксперта, наступление Хафтара на столицу Ливии Триполи потерпело фиаско: глава ЛНА потерял свои базы в западной части государства, что, скорее всего, означает в дальнейшем прекращение его активности.

"Хафтар превратился в неудобную фигуру для всех, включая своих спонсоров - Египет, ОАЭ, Саудовскую Аравию, которые вложились в него и ожидали результатов, но их нет. Пора обнулять потери и принимать какое-то решение", - сказал Чупрыгин.

Он также отметил, что соединения Правительства национального согласия (ПНС) продемонстрировали сильное сопротивление армии Хафтара. А осада столицы была снята благодаря поддержке Турции, которая стремится укрепить свое влияние в Восточном Средиземноморье.

Фельдмаршал Хафтар, рассказал специалист, оказался в очень тяжелой ситуации после того, как объявил военное положение, и от него отвернулись все его сторонники. По словам Чупрыгина, он хотел стать вторым Каддафи, в возрасте же 76 лет это был его «последний шанс».

После смерти Муаммара Каддафи в Ливии сформировалось двоевластие: на западе страны базируется признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа, а на востоке - временный кабинет, который находится под контролем главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытается захватить Триполи. Его активно поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция.

Москва официально занимает нейтральную позицию в «ливийском вопросе», сохраняя дипломатические связи и с ПНС, и с Хафтаром. В то же время, как следует из доклада ООН, на стороне ЛНС воюют до 1200 наемников из частной военной компании «Wagner Group», которой руководит российский бизнесмен Евгений Пригожин.