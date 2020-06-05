Президент США Дональд Трамп на фоне массовых уличных протестов, разнесшихся волной по всей стране после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, сделал на прошлой неделе категоричное заявление: движение «Антифа» может быть включено в список террористических организаций. Американский лидер написал об этом на своей странице в Twitter.

«Соединенные Штаты признают «Антифа» террористической организацией», - сказано в сообщении.

По словам президента, беспорядки, вспыхнувшие в США, - дело рук «Антифа» и «других радикальных левых организаций». Именно они и несут ответственность за происходящее. Со своей стороны«Антифа» обвиняет Трампа в расизме, сексизме и проч.

В Twitter мнения по поводу заявления Трампа разделились на «за» и «против».

«Федеральные органы должны разогнать сети из сотен ячеек «Антифа», которые радикализируют людей, тренируют их и организуют экстремистские акции с насилием. У них также есть международные связи с ячейками в Западной Европе. Это внутренний и международный терроризм», - сказано в одном из сообщений в поддержку хозяина Белого Дома.

Другие посчитали слова президента США попыткой отвлечь внимание от социальных проблем, захлестнувших страну, особенно после распространения эпидемии коронавируса.

«Я мог бы настаивать на том, чтобы белых расистов тоже обозначили как террористическую группу! Но чтобы это дало? Эта ситуация - больше, чем «Антифа» или сторонники «белой идеи». Это про то, что 1% богачей пользуется полицией как цепными псами, чтобы подавлять американцев», - прокомментировал один из пользователей соцсетей.

Глава США и раньше обвинял в соцсетях «Антифа» и «радикальных анархистов» за охватившие города протесты, грозясь внести их в список террористических организаций. В последний раз это произошло во время демонстрации в городе Портленд штата Орегон в августе 2019 года. Тогда против крайне правых выступили крайне левые.

Ряд высокопоставленных чиновников из администрации Трампа, включая генпрокурора США Уильяма Барра, также обвинили «антифашистов» и других подобных «агитаторов» в организации массовых беспорядков в американских городах.

«Насилие, спровоцированное и осуществленное «Антифа» и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом и будет рассматриваться соответствующим образом» - заявил Барр в воскресенье.

Барр также подчеркнул, что члены движения «Антифа» преследовали свою собственную цель и добавил, что он поручил сотрудникам около 56 групп по борьбе с терроризмом в ФБР по всей стране выявлять, задерживать и предъявлять обвинения «виновникам».

В связи со всем этим американский журналист и политический аналитик Джек Пособиек напомнил властям и общественности один из своих комментариев в СМИ, где он рассказывал, что базирующиеся на территории Сирии террористы YPG, являющиеся ответвлением запрещенной в Турции и во многих западных странах, включая США, PKK, активно завлекают в ряды боевиков левацких активистов и фанатиков с Запада, в том числе и из самих Соединенных Штатов.

«Созданные ими отряды для иностранцев называются YPG International, но на самом деле они состоят из боевиков «интернационального батальона «Антифа», - утверждает Пособиек.

Таким образом, по словам журналиста, члены «Антифа» из США воюют под флагом запрещенной террористической группировки, которая в течение нескольких десятилетий несет ответственность за гибель множества людей в Турции и ряде других стран. И эта вербовочная деятельность никак не пресекается. Боевики набираются опыта и возвращаются на родину, где продолжают активность на улицах.

Более того, США активно поддерживают YPG в Сирии, поставляют им оружие, тренируют и снабжают развединформацией, видя в этой структуре свою опору в регионе. Двойные стандарты не раз было предметов острых разногласий с Анкарой.

Внутри страны американские власти говорят, что намерены искоренять «внутренний терроризм», в то же время никто не собирается отказываться от поддержки левацких боевиков в Сирии. Такая политика, по мнению многих специалистов по безопасности, рано или поздно должна была обернуться против тех, кто ее реализует.

Между тем, и идея президента Трампа по включению «Антифа» в список террористических организаций, как отмечают юристы, весьма сомнительна, т. к. «неконституционна». Реализовать ее будет весьма непросто, ведь это не одна конкретная группа, а огромное сетевое движение без лидеров, централизованной структуры, формального членства и четкой прописанной программы. Кроме того, власти США даже не предъявили весомых доказательств того, что протесты, разразившиеся в десятках городов страны, организуется «крайними левыми».

Изначально «Антифа» (сокр. от «антифашизм») - движение против фашизма, неонацизма, расизма и любых идей превосходства белой расы. Оно зародилось в 1930-х гг. Тогда в целом ряде стран Европы активизировались антифашистские организации как реакция на приход к власти Муссолини, Франко и Гитлера. Сегодня под этим флагом зачастую выступают экстремистские группы, которые, пользуясь романтическими политическими увлечениями левоориентированной западной молодежи, вовлекают ее в террористическую деятельность и участие в боевых действиях за утопические идеалы далеко от их родных мест.