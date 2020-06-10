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Эрдоган и Путин поздравили друг друга со 100-летием дипотношений
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили в среду по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, двусторонние отношения, а также совместные шаги по борьбе с коронавирусом
Эрдоган и Путин поздравили друг друга со 100-летием дипотношений
Эрдоган и Путин поздравили друг друга со 100-летием дипотношений / Others
10 июня 2020 г.

Лидеры двух государств обменялись поздравлениями по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Турцией, которое произошло 3 июня 1920 года, сообщается на сайте Президента РФ.

В ходе обсуждения ситуации в Ливии Эрдоган и Путин выразили глубокую озабоченность продолжающимися в стране масштабными боевыми столкновениями, которые привели к многочисленным жертвам и разрушениям. В Сирии была отмечена необходимость наращивания усилий по реализации российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, включая принятый в Москве 5 марта 2020 года Дополнительный протокол к сочинскому Меморандуму от 17 сентября 2018 года. В числе приоритетных совместных задач – контроль за соблюдением перемирия и нейтрализация действующих в Идлибе террористических группировок.

Кроме того, во время телефонной беседы главы двух стран затронули актуальные аспекты противодействия пандемии коронавируса с акцентом на важность поэтапного восстановления в полном объеме двусторонних торгово-экономических и культурных связей. В заключение Эрдоган и Путин подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного партнерства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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