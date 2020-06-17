Волнения и погромы начались вечером в пятницу 12 июня, когда в центр французского города Дижон съехались десятки чеченцев, сообщила «Медуза» со ссылкой на телеканал France Info.

Люди, вооруженные бейсбольными битами, металлическими прутьями, ножами, отвертками и молотками, с очевидными намерениями пришли в популярную среди местных жителей, в том числе арабов, кальянную Le Black Pearl. По словам чеченцев, заведение принадлежит одному из членов наркомафии. На место инцидента прибыли полицейские, которые для разгона участников беспорядков применили слезоточивый газ.

Как выяснилось, чеченцы прибыли в Дижон, чтобы разобраться с группой наркоторговцев магрибского происхождения из района Грезиль, которые несколькими днями ранее избили 16-летнего чеченского юношу. После этого его предупредили: «Мы оставим тебя в живых, чтобы передал своим - так будет с каждым». Как сообщило издание Le Figaro, чеченец cобирался помочь своим балканским друзьям (сербам или албанцам, согласно разным версиям) защититься от предполагаемых наркоторговцев североафриканского происхождения.

После того, как подросток «все передал своим», в город съехались, по разным сведениям, от 70 до 200 представителей чеченской диаспоры не только Франции, но и Бельгии и Германии. По данным французских властей, они призывали и других чеченцев отомстить за пострадавшего через соцсети.

В ночь на 14 июня в Дижоне прошла встреча представителей двух конфликтующих сторон, в ходе которой кто-то открыл стрельбу по автомобилю. В ту же ночь в квартале Грезиль один человек получил огнестрельное ранение, - как оказалось, водитель автомобиля, который едва не врезался в группу приезжих чеченцев.Пока неизвестно, собирался он совершить наезд или же просто не справился с управлением машины.

В ночь на 15 июня встреча между чеченской диаспорой и выходцами из Северной Африки не состоялась – последние на нее не явились. В это же время начались массовые беспорядки. Люди стреляли в воздух и по камерам видеонаблюдения, поджигали автомобили. В соседнем городе Шенов в тот же вечер подожгли 18 автомобилей.

Как позже сообщили в полиции, таким образом, местные жители, в основном, выходцы из стран Магриба, протестовали против чеченских рейдов, длившихся несколько вечеров подряд. Всего в стычках с участием членов чеченской диаспоры в Дижоне пострадали 11 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия выехала полиция и больше сотни военных. Органы правопорядка применили слезоточивый газ для разгона участников беспорядков. Никто из них не задержан. Было открыто дело по статье «попытка убийства организованной группой лиц, нанесение ущерба и призывы к насилию».

В то же время, журналисты France Info отметили, что при общении с прессой чеченцы были вежливы. Они также всячески подчеркивали, что не имеют никаких претензий в целом к местным жителям. Один из них рассказал, что главная цель собравшихся в городе - это месть наркоторговцам, и они не собираются никого убивать.

«Французский закон не позволяет нам стрелять в людей, и мы явились не для того, чтобы их убивать. Нас оскорбили, избили одного из наших, поэтому мы здесь для того, чтобы их избить», - уточнил он. «Мы не хотели раздражать дижонцев, мы сожалеем, что напугали людей», - говорит другой.

По сообщениям французских и некоторых российских СМИ, в один из вечеров, когда чеченцев не было в городе, представители Магриба, показывая автоматы, выкрикивали провоцирующие и оскорбляющие национальные чувства чеченского народа лозунги. Такого рода надписи также появились на стенах некоторых зданий в Дижоне.

В МВД Франции отметили, что «нарушения общественного порядка и акты устрашения, произошедшие в дижонской агломерации, являются недопустимыми и требуют жесткой реакции». Так, глава ведомства Кристоф Кастанер в разговоре с мэром Дижона Франсуа Ребсаменом заявил, что направит в город подразделения силовиков для восстановления порядка. Министр также попросил главу местной полиции лично руководить операциями по наведению общественного порядка.